CHP MYK yılın ilk toplantısında iktidarın başlattığı İmralı süreci ve ABD’nin Venezuela saldırısını ele aldı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda yeni dönem Meclis çalışmaları, devam eden çözüm süreci ve ABD’nin Venezuela’ya saldırısı konuları konuşuldu.

MYK’nın gündem maddeleri arasında 2025 yılının değerlendirmesi ve 2026 yılının planlanmasının yanı sıra; TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının emekli zammına etkileri, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, mitingler, yeni dönem Meclis çalışmaları, devam eden çözüm süreci ve gündemdeki diğer gelişmeler yer aldı.

'ABD'NİN VENEZUELA MÜDAHALESİ...'

ABD'nin Venezuela’ya saldırısına ilişkin toplantıda parti kurmayları, "Trump yönetiminin küresel angajmanlarından çekileceğine yönelik açıklamalar anlamsızdır. ABD'nin rejim değişikliği politikasından vazgeçtiği iddiası bizzat ABD yönetimi tarafından çabuk yanlışlanmıştır. ABD'nin İran, Nijerya ve şimdi de Venezüela müdahaleleri askeri müdahalecilikten çekildiği iddiasını boşa düşürmüştür" değerlendirmesi yaptı.