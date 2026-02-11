CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısında, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye ilişkin önemli bir başlık ele alınacak.

Edinilen bilgilere göre MYK gündemine, Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebi eklendi.

Söz konusu adımın, parti içi disiplin sürecinin başlatılması anlamına geldiği belirtiliyor. MYK’nın değerlendirmesinin ardından dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu’na iletilmesi bekleniyor.