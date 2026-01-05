​CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yeni yılın ilk kritik toplantısını gerçekleştirdi. Siyaset kulislerinden sızan bilgilere göre tam 5 saat süren toplantıda, partinin önümüzdeki dönem yol haritası "normalleşme" ve "erken seçim" ekseninde şekillendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in canlı yayında paylaştığı detaylar, parti içindeki stratejik değişimi ve bazı kişisel gerilimleri de gün yüzüne çıkardı.

​NORMALLEŞME ANKETLERE CAN SUYU OLDU: HEDEF YÜZDE 50

​Toplantının ana gündem maddesi, partinin bir süredir yürüttüğü "normalleşme" sürecinin toplumsal karşılığıydı. 5 saatlik maratonun ardından kurmaylarına net bir mesaj veren CHP lideri, anket verilerinin bu süreci desteklediğini belirtti. Genel Başkanın, "Normalleşmeyi sürdürmeliyiz, anketlerde de bize yarıyor. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Ekranlarda kavga hoş karşılanmıyor; bu yüzden agresif söylemlerden kesinlikle uzak duracağız" dediği iddia edildi.

ERKEN SEÇİM İÇİN 2026 YILI İŞARET EDİLDİ

​Toplantıda sadece dil ve üslup değil, somut takvimler de konuşuldu. CHP Sözcüsü Zeynel Emre’nin de toplantı sonrası vurguladığı gibi, "Geçim yoksa seçim var" mottosuyla erken seçim talebi diri tutulacak. CHP yönetiminin 2026 yılını "erken seçim yılı" olarak hedeflediği ve bu strateji kapsamında sokaktaki ekonomik yangını gündemde tutmaya devam edeceği öğrenildi.

​"HEPİNİZİ SEVİYORUM AMA BİR KİŞİ HARİÇ" İDDİASI

​Toplantının sonundaki veda konuşması ise en çok konuşulan detay oldu. Fatih Atik’in iddiasına göre CHP lideri, kurmaylarına hitaben "Hepinizi çok seviyorum ama bir kişi hariç" ifadesini kullandı. Bu "bir kişi"nin, son dönemde parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşadığı ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin belediyelerine yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Özel, CHP’li belediyelerin gerçekleştireceği tüm açılışlara iktidar partisi AK Parti ile MHP’li belediye başkanları ve yöneticilerin de davet edilmesini istedi. Yapılan açıklama "normalleşme mi geliyor" sorularını akıllara getirdi.