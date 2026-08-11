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Kaynak: ANKA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

GÜNDEMDE İÇ SİYASET VE EKONOMİ VAR

Edinilen bilgilere göre toplantıda iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraç süreçleri ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İHRAÇLAR VE İL ÖRGÜTLERİ MASADA

MYK'da parti içindeki ihraç süreçlerinin yanı sıra il örgütlerine yönelik atamaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Ataması henüz tamamlanmayan illerdeki çalışmaların son durumu da toplantıda ele alınacak.

ÇERÇEVE YASA SONRASI YOL HARİTASI KONUŞULACAK

TBMM'den geçen "Çerçeve Yasa"nın ardından izlenecek siyasi yol haritasının MYK'da değerlendirilmesi planlanıyor. Parti yönetiminin bundan sonraki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

SEÇİM HAZIRLIKLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının gündem maddeleri arasında genel seçimlere yönelik saha çalışmaları da yer alıyor. Parti örgütlerindeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde il ziyaretlerine başlanmasının planlandığı belirtildi.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILABİLİR

Örgütlenme çalışmalarının bu hafta tamamlanması halinde, CHP'nin il başkanları toplantısının gelecek hafta gerçekleştirilmesinin de gündemde olduğu ifade edildi. Parti yönetiminin, teşkilat yapılanmasına ilişkin son değerlendirmeleri de MYK toplantısında ele alması bekleniyor.