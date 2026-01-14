CHP, "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingleri kapsamında bugün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde halkla buluştu.

Mitingte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP tarafından düzenlenen iktidara yakın markalara yönelik boykot listesinde yer alan ancak sonrasında listeden silinen kahve marka zinciri Espressolab, bir 'jest'te bulundu.

Kahve markası, üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isminin yer aldığı çok sayıda içeceği miting alanında dağıttı.

Bu olay sosyal medyada çok sayıda beğeni, yorum ve eleştiri aldı.

NE OLMUŞTU?

EspressoLab, 19 Mart sonrasında başlayan boykot tartışmalarında sık sık gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta Saraçhane’de yaptığı konuşmada, markayı “kampüslerde tekelleşmek” ve “öğrenci alanlarını ticari mekâna çevirmek”le eleştirerek, “Kahvenin her türlüsünü severim ama bunu sakın EspressoLab’dan içmeyin” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından EspressoLab, CHP’nin boykot listesine dahil edilmişti.

Şirket cephesinden gelen açıklamada ise “neden boykot edildiğini anlamadıkları” belirtilmiş, EspressoLab’in hiçbir siyasi bağlantısı olmadığını, 2014’te bir üniversite kampüsünde kurulan ve bugün çoğunlukla franchise modeliyle büyüyen bağımsız bir Türk markası olduğunu vurgulanmıştı. Firma yetkilileri, “Siyaset değil kahve yapıyoruz” diyerek siyasi tartışmaların dışında kalmak istediklerini açıklamıştı.

Boykotun etkisi kısa sürede hissedilmiş, bazı şubelerde müşteri yoğunluğu azalmış, şirketin cirosunda da düşüş yaşanmıştı. Özgür Özel ise daha sonra yaptığı bir açıklamada, boykot çağrısının gençlerin tepkisiyle başladığını ve “EspressoLab ismini öğrencilerden duyduğunu” söylemişti.

Süreç boyunca EspressoLab’in sahipleri, markanın “bir aile şirketi” olduğunu ve arkasında herhangi bir siyasi veya ekonomik grup bulunmadığını tekrar etmişti. Tartışmaların ardından, yapılan görüşmeler ve markanın sosyal sorumluluk taahhütleri sonucunda CHP yönetimi, EspressoLab’i boykot listesinden çıkardı.