Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen Osmaniye’nin Koçyurdu (Endel) Köyü’nü ziyaret etti. Partisinin Osmaniye İl Teşkilatı yöneticileriyle birlikte bölgeye giden Barut, evleri ve tarım arazileri zarar gören köy sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ayhan Barut, yetkililerin vakit kaybetmeden bölgede hasar tespit çalışması başlatması gerektiğini vurguladı. Tarımın küresel ölçekte stratejik bir sektör olduğuna ve tüm dünyada desteklendiğine dikkat çeken Barut, Türkiye'de ise üreticinin serbest piyasa koşullarında yalnız bırakıldığını ifade etti.

"TARLALAR GÖLE DÖNDÜ, ÜRÜNLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"

Afetten etkilenen arazilerde incelemelerde bulunan CHP milletvekili, göle dönen tarım alanlarında ekili olan soya tohumlarının ve diz boyuna ulaşan mısırların doludan ötürü ağır hasar aldığını belirtti. Çiftçilerin taleplerini aktaran Barut, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticimiz büyük bir emekle buraya ürün ekmiş ancak şu an bu alanlarda tarımsal faaliyet sürdürmek imkansız hale gelmiş durumda. Çiftçilerimiz, yapılan masrafların karşılanmasını, yeniden ekim yapabilmek için tohum desteği verilmesini ve bu bölgenin acilen doğal afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyor. Biz de bu haklı talepleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile iktidara yüksek sesle iletiyoruz."

"ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK, TÜKETİCİYİ KORUMAKTIR"

Adana’nın Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinden başlayarak Osmaniye’ye kadar uzanan geniş bir hattın yağışlardan olumsuz etkilendiğini hatırlatan Barut, üreticinin desteklenmemesi durumunda yaşanacak tehlikeye değindi. Çiftçiye sahip çıkılmasının gıda arzı açısından kritik olduğunu belirten Barut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer üreticiyi desteklerseniz tüketiciyi de korumuş olursunuz. Çiftçimize destek verilmezse üretim durur ve ürün arzı azalır. Bu durum zincirleme olarak tüketiciyi de olumsuz etkileyecektir. Bakanlık yetkilileri bir an önce sahaya inerek emekçilerin sorunlarını yerinde dinlemeli ve hasarı tazmin etmelidir. Bizler, üreticilerimizin sesini hem TBMM çatısı altında hem de kamuoyunda savunmaya devam edeceğiz."