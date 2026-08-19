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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıda; "çerçeve yasa", iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri ele alındı Toplantıda ayrıca CHP’nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül için yapılacak planlamalar, İl Başkanları Toplantısı ve kurultay takvimi masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'TALİMATI BİZZAT BEN VERDİM'

CHP Sözcüsü Sarı, AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimine itiraz edeceklerini duyurarak, "Biz belediyemizin peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bu belediyenin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesi için gerekli bütün mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. Seçim nedeniyle Yeni Parti'yi eleştiren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyenin, her ne kadar uzlaşamamış olsak da AKP'li bir belediyeye gitmesini engellemek üzere, Yeni Parti'nin çıkarttığı adaya oy verilmesi konusunda Genel Başkanı'mızın ve Genel Merkezi'mizin iradesi olarak talimatı bizzat ben verdim" ifadelerini kullandı.

'MENDERES SEÇİMLERİNE İTİRAZ EDECEĞİZ'

Sarı, hiçbir CHP'linin AK Parti adayına oy vermediğini vurgulayarak, "Sonuçta Yeni Parti'nin adayı 12 oy, AKP'nin adayı da 15 oy aldı ve belediyeyi AKP kazanmış oldu. Dolayısıyla AKP'nin aldığı 15 oy içerisinde Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye meclisi yoktur arkadaşlar. Bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz" dedi.

'KAVGA AK PARTİ İLE YENİ PARTİLİLER ARASINDA OLDU'

Seçimlerin ardından çıkan kavgaya değinen Sarı, "Belediye Meclisine kavga çıktı. Biz o zaman salonda yoktuk. Kavga AKP'liyle Yeni Partiler arasında oldu. Biz belediyemizin peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bu belediyenin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesi için gerekli bütün mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Parti önümüzdeki süreçteki yol haritalarını belirleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.