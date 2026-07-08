Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Gazetexi Enver Aysever'in youtube kanalına konuk oldu. Yayında en çok tartışılan konuların başında olan medya harcamaları sorusuna yanıt verdi.



Siyasi kulisleri hareketlendirecek dikkat çekici iddialar CHP yönetimine yakınlığıyla bilinen kanal ve yayıncılara yapılan ödemeler gün yüzüne çıktı.



Yapılan incelemelerde, resmi kayıtlara göre çeşitli medya kuruluşlarına ve internet sitelerine aktarılan yüksek tutarlı reklam ve hizmet alım bedelleri tartışma konusu oldu.





Medya kuruluşlarına milyonluk ödemeler iddiası



CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat yayında şu ifadeleri kullandı:

''Halk TV'ye 79.220.000 TL verilmiş; bu, partinin resmi kaynağıdır. Örneğin sosyal medyada, Yurttaş Medya Reklam Şirketi adlı bir yapıya 2.406.000 TL aktarılmıştır.

Tele1'e 33.700.000 TL, Tele2'ye ise 3 milyon TL tutarında yardım yapılmıştır. Bunlar resmi hizmet alımı veya reklam ödemeleridir.

"Baba Ocağı" adlı internet sitesine her ay 5.000.000 TL, yani yılda toplam 60.000.000 TL verilmiştir. Söz konusu sitenin Twitter'da sadece 2.500 takipçisi bulunmakta olup, içeriklerine dair herhangi bir habere rastlanmamıştır.

Sosyal medyada yürütülen trol ağları üzerinden yaklaşık 770.000.000 TL ödenmiştir. Yaklaşık 2 milyon veri üzerinden yapılan analizlerde, 34.000 civarında hesap tespit edilmiştir. Bu hesaplar 201 kişilik gruplara ayrılmış ve yapay zeka ile yönetilerek hedef kişilere yönelik organize saldırılar ve hakaret kampanyaları yürütülmektedir.

Bu operasyonlar İBB başkanlığı bünyesinde, Burhanettin Bey'in yönetiminde gerçekleştirilmektedir. Hem Ekrem İmamoğlu hem de Özgür Özel ekiplerinin ortaklaşa kurguladığı bu süreçte, "Hain Kemal" sloganıyla Kemal Bey'in itibarsızlaştırılması hedeflenmiştir.'' ifadelerini kullandı.



BABA OCAĞI SİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ali Haydar Fırat'ın iddialarına ise yanıt gecikmedi. Baba Ocağı resmi hesabından yapılan açıklamada;



''Sayın Ali Haydar Fırat’a açık çağrımızdır: İddianızı resmi, hukuki ve somut belgelerle ispat edin. Eğer Baba Ocağı’na her ay 5 milyon TL ödeme yapıldığını ispat edebilirseniz, onurumuzla sürdürdüğümüz gazetecilik mesleğini aynı gün bırakacağız. Ancak bu iddiayı ispat edemediğiniz takdirde, kamuoyuna yönelttiğiniz bu ağır iftiranın sorumluluğunu üstlenerek görevinizden istifa etmenizi ve Baba Ocağı’ndan açıkça özür dilemenizi bekliyoruz. Gazetecilik belgeyle yapılır. İftira ise sahibini bağlar. Son olarak; Özgür Karabat ve Bülent Kuşoğlu’na da çağrı yapıyoruz: Şayet ellerinde bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir belge, dekont, resmi evrak veya kayıt varsa, kamuoyuyla paylaşsınlar. Belge konuşur. İftira değil. Hodri meydan.'' denildi.



YILMAZ ÖZDİL: CHP TARİHİ AÇISINDAN İBRET VERİCİ BİR YAYIN



Öte yandan Sözcü Medya Grubundan istifa etmiş ve açıklamasında ''Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.'' ifadelerine yer vermişti.







Mutlak Butlan kararı sonrası Sözcü Tv ekranlarına çıkacak olan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak para alan gazetecileri açıklamasını istemiş, ancak çağrısı karşılık bulmamıştı. CHP iletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat tarafından yapılan bu açıklama bu anlamda ilk resmi açıklama olarak görülebilirken Özdil'den yeni bir paylaşım geldi. Özdil ''Özgür Özel ve ekibinin, namuslu insanlara küfür ettirmek için -sosyal medyadaki kiralık aparatlara- kaç yüz milyon lira dağıttığını kalem kalem sayıyor, CHP tarihi açısından ibret verici bir yayın… Hayat daima anlatır.'' ifadelerini kullandı.





FIRAT: ASIL SORU ŞU BU DEVASA ÖDEMELER NİÇİN YAPILMIŞ?



Yayın sonrası peş peşe gelen açıklamalar ve itirazlar sonrası Ali Haydar Fırat'ta yeni bir paylaşım geldi. Fırat; ''Asıl soru şu; Babaocağı gibi kimsenin tanımadığı internet sitelerine ve sosyal medya trollerine bu devasa ödemeler NİÇİN yapılmış? Bu ödemelere karşılık ne talep edilmiş? Bu sitelere ve trollere nasıl görevler verilmis? Kimlere itibar suikasteleri yaptırılmış? Kimlere saldırtılmış? Kimler linç ettirilmiş? Bir dönüp geriye bakalım.'' ifadelerine yer verdi. Fırat ayrıca '' Bu kadar açıklama yapmışım, ders alacaklarına hala telegram üzerinden hesap kiralayıp bana karşı paylaşım yaptırmak istiyorlar… Bir kez daha uyarıyorum, ayağınıza dolanır… O hesapların hepsi tespit edildi. Üstelik borçlarınızı dahi ödememişsiniz… Tek tek isim açıklattırmayın bana…'' diyerek açıklama sonrası hedef alındığını söyledi...



