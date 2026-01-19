Emekliler 2026 zammıyla birlikte 20 bin lirayla geçinmeye mahkum edildi. AKP Hükümeti'nin ekonomide yarattığı kara delik en çok emekli ve asgari ücretliyi vuruyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen en düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. 30 bin liranın üzerinde açlık sınırı varken 20 bin lirayla sadece kiralarını bile zar zor ödeyebilen emekli için CHP, 12 gün Meclis'te 'terk etmeme' eylemi yapıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "Tüm emeklilerimizi Türkiye'nin her yerinde ses yükseltmeye davet ediyorum" dedi.

Emir'in açıklaması şöyle:

"Bugün emekliler için yaptığımız genel kurul terk etmeme eyleminin 12’inci günündeyiz. 12 gündür bekliyoruz ama hala gelmediler. Emeklilere hak ettikleri aylık ücreti vermek için onun kanununu yapmak için burada bekliyoruz ve emeklilere layık gördükleri 19 bin lirayı da zam olarak sadaka gibi verecekleri bin lirayı da ve toplam 20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu’nda bu kürsüde mücadele edeceğiz. Tüm emeklileri de Türkiye'nin her yerinde seslerini yükseltmeye ve eyleme davet ediyoruz. Emeğimizin hakkını alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz."