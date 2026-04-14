Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden "ara seçim" talebi doğrultusunda başlattığı siyasi parti turlarında sona yaklaştı. Ara seçim gündemi ile11 farklı siyasi partiyi ziyaret eden Özel'in, partisinin bugünkü grup toplantısı öncesinde Saadet Partisi'ne giderek siyasi parti turunu tamamlaması bekleniyor.



CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Özel, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan resmi bir randevu talep edecek.

KURTULMUŞ GÖRÜŞMESİNDE 3 ANA BAŞLIK

Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında gerçekleşmesi planlanan kritik görüşmenin gündem maddeleri netleşmeye başladı. CHP'li üst düzey isimlerin aktardığı bilgilere göre, görüşmede üç temel başlık üzerinde durulacak.



CAN ATALAY'IN DURUMU SOMUT ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

İlk madde, anayasal bir zorunluluk olduğuna vurgu yapılan ara seçim talebi resmi olarak Meclis Başkanı'na iletilecek. İkinci gündem maddesi ise seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın durumu olacak. CHP heyeti, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda Meclis Başkanı'nın inisiyatif alması gerektiğini vurgulayacak. Üçüncü ve son başlıkta ise kayyım atamaları ve tutuklu belediye başkanlarının durumunu içeren ortak raporun 6. ve 7. maddelerinin hayata geçirilmesi için atılması gereken demokratikleşme adımları masaya yatırılacak.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ARA SEÇİM YANITI

CHP cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ara seçim tartışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Nefes Gazetesi'nden gazeteci Aytunç Erkin'e konuşan Kurtulmuş, Özgür Özel'in 7 milletvekili üzerinden savunduğu ara seçim zaruretiyle ilgili soruları yanıtladı.

Muhalefetin ara seçim ya da erken seçim istemesinin doğal olduğunu belirten Kurtulmuş, sürecin nasıl işleyeceğinin yasalarla sabit olduğunu hatırlattı. Ara seçim kararı için Meclis Genel Kurulu'nun onayının şart olduğunun altını çizen Kurtulmuş, milletvekili istifalarının yaşanması durumunda dahi bu istifaların kabul merciinin Başkanlık Divanı değil, Genel Kurul olduğunu ifade etti.

SİİRT SEÇİM ÖRNEĞİNE NET YANIT VERDİ

Özgür Özel'in sık sık referans verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçildiği Siirt seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, kavram kargaşası yaşanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurtulmuş, Siirt seçimlerinin bir "ara seçim" değil, "yenileme seçimi" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Siirt’te hiçbir milletvekili kalmadığı için seçim yapılması mecburiydi. Şu anda da herhangi bir ilimizde bütün milletvekilleri istifa etse o seçim çevresinde, seçim yapmak zorundasınız. Ara seçim başka, erken seçim başka, yenileme seçimi başka. Yani tabirleri burada yerli yerinde kullanmak lazım." ifadelerini kullandı.