CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP'nin Kuşadası'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, tutuklu olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Başevirgen, "Bugün 101'inci mitingimiz. Partimize yapılan bu ağır baskılar, bu kumpaslardan sonra Genel Başkanımız dün Çanakkale'deydi, demokrasi mitingimizi gerçekleştirdi. Bugün de Aydın'dayız, Kuşadası'ndayız. Kuşadası Belediye Başkanımızın yanında olmak için buradayız" diye konuştu.