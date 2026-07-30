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Manisa'da CHP İl Başkanlığı binasında yaşanan kavga, parti binasında hareketli anlara neden oldu. İddiaya göre, mutlak butlan kararı sonrasında görevlendirilen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İki kişi arasında yaşanan kavga sırasında Nuri Etizer hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Etizer hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirirken, olayın ardından kaçtığı belirtilen partilinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yazılı bir açıklama yaptı.

Uzun, olayın tamamen kişisel bir tartışmadan kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığımızda iki kişi arasında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olay, tamamen münferit ve siyasi nitelik taşımayan kişisel bir tartışmadan ibarettir. Yaşanan olayda herhangi bir partilimizin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

"PARTİMİZİN ÇALIŞMALARIYLA İLGİSİ YOK"

Engin Uzun, açıklamasında olayın CHP'nin kurumsal yapısıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, parti çalışmalarının birlik ve beraberlik içinde sürdüğünü ifade etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.