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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Engin Uzun, konuya ilişkin CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun’un görevinden feragat etme kararını, sağlık sorunları sebebiyle aldığı belirtildi.

Açıklamada görevden ayrılma kararının siyasi gelişmelerle ilgili olmadığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden feragat etme kararı almıştır.

Sayın Uzun’un bu kararı tamamen sağlık durumuyla ilgili olup, herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı değildir.

Görev süresi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Engin Uzun, bundan sonraki süreçte de partisinin yanında olmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katkı sunmaya devam edecektir."

Uzun'un yerine il başkanlığı görevine getirilecek ismin, Genel Merkez tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı bekleniyor.