Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel; genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte İzmir’de yoğun bir açılış programına imza attı. Bayraklı, Sarnıç ve Bornova’yı kapsayan programda yerel yönetimlerin projeleri hizmete açılırken, gündeme damgasını vuran siyasi mesajlar verildi.

Özgür Özel'in açılış maratonunun ilk durağı Bayraklı oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kiralama modelini sonlandırarak belediye bünyesine kazandırdıkları 38 yeni hizmet aracı sayesinde temizlik, asfalt ve saha çalışmalarına çok daha hızlı müdahale edeceklerini açıkladı.

Önal, atıl durumdan kurtarılarak kente kazandırılan 40 bin metrekarelik Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nin detaylarını şöyle paylaştı:

"1.500 metrekarelik FIFA standartlarında halı saha, 450 metrekarelik FIBA standartlarında basketbol sahası, 450 metrekarelik çok amaçlı kort, 24 bin metrekarelik yeşil alan ve 250 metrelik yürüyüş parkuru.

Törende, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşinin adının bu tesiste yaşatılmasından onur duyduğunu dile getirdi."

"İZMİR'DEN 951 MİLYAR VERGİ TOPLAYIP 32 MİLYAR YATIRIM YAPIYORLAR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise merkezi hükümetin mali politikalarını eleştirdi. İktidarın 2025 yılı için İzmir'den 951 milyar lira vergi topladığını ancak kente sadece 32 milyar liralık yatırım bütçesi ayırdığını belirten Tugay, "Zahmet olacak ama molozlarla kaplı bu alanı yeşil bir merkeze dönüştüren belediyeniz var. Şu Millet Bahçesi'ni yapın da görelim" dedi. Tugay ayrıca, Yamanlar’da Kent Lokantası açtıklarını ve Bayraklı’ya uluslararası standartlarda bir atletizm pisti kazandıracaklarını müjdeledi.

"GEÇMİŞİNDE VAKIF İZİ VAR DİYE KAMU MALLARINA EL KOYUYORLAR"

Bayraklı'da kürsüye çıkan CHP Lideri Özgür Özel, iktidarın Meclis'ten geçirdiği yasalarla CHP'li belediyelerin mülklerine el koyduğunu belirterek İzmir Meslek Fabrikası ile İstanbul'daki Galata Kulesi ve Yerebatan Sarnıcı örneklerini verdi:

"İzmir'deki meslek fabrikasının, geçmişinde vakıf izi olan üç yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. Meslek fabrikası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kamuya tahsis edilmiş, on binlerce öğrencinin kurs gördüğü bir merkezken birdenbire el konuldu. İstanbul'da da Yerebatan Sarnıcı'nı Ekrem Başkan'ın vizyonuyla cazibe merkezi haline getirince 'Bunlar kaynak buluyor' diye kanun çıkarıp el koydular. Biz İstanbul'da iskeleleri geri alıyoruz; buraları TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Okçular Vakfı'na vermişler. Geri almak istediğimizde zabıtanın karşısına polisi dikiyorlar."

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE "4.6 KAT" ARTIŞ

Partisinin yerel yönetimlerdeki sosyal yardımlarını verilerle açıklayan Özel; 5 yılda 1000 kreş hedefi kapsamında 802. kreşe ulaştıklarını, yurt sayısını 78'den 172'ye çıkardıklarını, Kent Lokantası sayısının 172’ye, Halk Market/Kasap sayısının ise 173’e ulaştığını belirtti. Sosyal yardımların geçmiş döneme göre 4.6 kat arttığını vurgulayan Özel, İzmir’de 8 kadın ve 14 genç belediye başkanıyla çalıştıklarını hatırlattı.

ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM RESTİ

Tasarruf genelgeleriyle belediyelerin araç alımlarının engellenmeye çalışıldığını savunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısını yineleyerek "Gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Korkmayın, çıkın karşımıza. Patron millettir, milletin dediği olacak." dedi.

MESCİD-İ AKSA CAMİSİ AÇILIŞI

Bayraklı'nın ardından heyet, Bornova'nın Sarnıç Mahallesi'nde orman yangınında hasar gören ve yeniden inşa edilen Mescid-i Aksa Camisi’nin açılışına katıldı.

Kendisini Manisa ve Bornova arasında "Sarnıçlı" olarak tanımlayan Özel, geçen yılki temel atma töreninde yanında olan merhum Ferdi Zeyrek’i duygusal sözlerle anarak "Bugün buraya Ferdi ile gelecektik, cuma namazını beraber kılacaktık; maalesef olmadı." dedi.

Caminin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı mimari olarak örnek aldığını belirten Özel, "Burada siyasi konuşma yapmayız, camiler birleştirir. Burada kılınan her namazın, edilen her duanın Filistin'e ulaşmasını, dünyada savaşların bitmesine, kadınların ve çocukların ölmemesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN İLK "DİJİTAL İKİZ" PROJESİ VE TOPLU AÇILIŞ

Özel, günün son durağında Bornova Belediyesi’nin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hayata geçirdikleri vizyon projeleri paylaştı:

Avrupa'nın ilk dijital ikiz projesini hayata geçirdiklerini belirten Eşki, ODTÜ ve İTÜ ile ortaklaşa kentin tüm deprem verilerini simüle ettiklerini açıkladı.

278 kadına tahsis edilen Türkiye'nin en büyük Kent Bostanı, Türkiye'nin ilk ekolojik kreşi (Evka-4), Gülşah Gençlik Merkezi, Ferdi Zeyrek Dershanesi ve BelGEM Dershanesi'nin yeni şubesi hizmete açıldı.

"O OTOYOL GİŞELERİNE BALYOZ İNDİRECEĞİZ!"

Bornova'daki kapanış konuşmasında otoyol fiyatlarına ve gişelere sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara geldiklerinde atacakları adımı "Bizim balyozumuz, otobanların gişelerini kırmak için kalkacak! O şehrin kahrını çekene otoban BEDAVA olacak! Özal’ın yaptığı otoban 1 liraysa, Tayyip Bey’in yaptığı otoban 7 lira! İzmir-Çeşme 50 TL, Akhisar-Kırkağaç yolu 350 TL. Yolun doğrusu, maliyet çıktıktan sonra bedava olmasıdır! Gelince gişelere balyoz operasyonu yapacağım!" diyerek duyurdu.