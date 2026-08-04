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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Benim umudum yeni bir yol haritası belirleyecek olanlar, toplumun her kesimiyle kucaklaşacak olanlar sizlersiniz. Bireysel çıkar peşinde koşmayan sizlersiniz. Hoşgeldiniz.

(Dik dur eğilmez, bu millet seninle sloganı)

"BU KEMAL HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ"

-Hiç merak etmeyin bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece hakkı arayanların önünde eğiliriz.

-Biz saraylarda, villarda oturmuyoruz. Biz ailece herkesin huzur içinde yaşacağı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. CHP sıradan bir parti değildir. CHP devlet kuran, devlete yön veren bir partidir. Çağdaşlığı her alanda ülkeye getirmek isteyen, en sağlıklı çözümleri üreten ve halka getiren bir partidir.

-Atatürk "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" der. CHP bunu yapmak zorundadır. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Her aileye güvenlik ve güvence getirmek isteyen parti yine biziz.

-Biz hiçkimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız.

-İfade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Ne Demirtaş hapiste kalacak ne Osman Kavala ne Selçuk Mızralı ne de avukatlar hapiste kalacak.

-Birilerine çalışan devlet olmaz devlet halk için çalışır

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