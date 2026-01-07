19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, 25 milyon imza ile adayları olduğunu açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürütecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni açtıkları duyurmuştu.

Ofis ile ilgili Özel, amaçlarının iktidar olup, Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir hükümet programı çıkarmak olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tüzükte tanımlanmıştı.

CHP’de İmamoğlu için düzenlenen mitingler sürerken, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile Özel’in danışmanları arasında gerilim iddiası kulislerde konuşuluyor.

AKDEMİR: ÖZEL'İN DIŞ POLİTİKA SÖYLEMLERİ ELEŞTİRİLİYOR

TGRT Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hasan Basri Akdemir, Özel’in dış politika söylemlerinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından eleştirildiği kulisini paylaştı.

Akdemir, “Özgür Özel’in dış politikaya yönelik ardı ardına yaptığı açıklamalara özellik parti içinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde politika yazanlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle danışmanlarına yönelik eleştiriler var” ifadelerini kullandı.

'OFİS BU KONULARI YAZMAK İÇİN YETKİ İSTEYECEK'

Bu eleştirilere yönelik yapılacak il toplantıda ise bu sorunun konuşulacağını öne süren Akdemir, “Diğer toplantıda Özgür Özel’e bunlar sorulacak, üzerine gündem konusu olması istenecek. Ofis bu konuları yazmak için yetki isteyecek” dedi.