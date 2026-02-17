AKP’nin köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, İstanbul Valiliği, CHP'nin yürüyüşüne "Dilekçe ile talep edilen güzergahın 2026 yılı içeresinde Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen güzergahlar içerisinde bulunmadığından, ayrıca anılan güzergahta araç ve yaya trafiği ile güvenliğin olumsuz yönde etkileneceği değerlendirildiğinden mezkur yürüyüşün düzenlenmesi uygun görülmemiştir" sözleriyle izin vermemişti.

"YÜRÜYÜŞ SAAT 17:00'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Köprülerimizi sattırmayacağız. Yürüyüşü saat 17:00'da gerçekleştireceğiz” sözlerini sarf etti.

Çelik, yürüyüşün 17 Şubat Salı günü saat 17.00’de Beşiktaş Ortaköy’den başlayıp Beşiktaş Arnavutköy’e kadar devam edeceğini açıkladı.

ÖZEL'DEN VALİLİĞE TEŞEKKÜR



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüşü gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu suskunluğa karşı İstanbul İl Başkanlığımız bugün Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüyüş yapacak. Neyi protesto edecek? Köprünün satılmasını. İstanbul Valiliği izin vermiyor, Allah ondan razı olsun. Allah İstanbul Valisi'nden razı olsun. İzin verse 100 kişi, 1.000 kişi, 10.000 kişi duyardı; Allah’ın izniyle bu akşam 10 milyonlar duyacak. 17'de iki köprü arasından yürüyeceğiz. 17'de iki Boğaz Köprüsü ve yedi otoyolun 3,5 milyar dolara satılacağını anlatacağız. Bunların yıllık getirisi 600 milyon dolar" ifadelerini kullandı.