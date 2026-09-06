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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı TV 100 yayınında CHP'ye mutlak butlan kararının çıkması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Balbay, "CHP kapatılsaydı bir akıl birliği oluşacaktı" sözlerini sarf etti.

'DEMOKRASİDE RAKİP KAPATILMAZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Mustafa Balbay’ın sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Erbay, "'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet’in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir" ifadelerini kullandı.

Erbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP; Kuvâ-yi Milliye ruhuyla, savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet’in kurucu partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet’in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir. Sandıkta yenemediğini kapattırmak siyaset değil, vesayettir. Kuvâ-yi Milliye ruhu ile kurulanı, vesayetle kapatamazsınız."