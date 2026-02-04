YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Dr. Akkuş İlgezdi, “Dünyanın birçok ülkesinde askeri hastaneler ordunun ayrılmaz bir parçasıyken, Türkiye’de bu yapı ortadan kaldırıldı. Askeri hastaneler kapatıldı, ordu sivil sisteme emanet edildi.” dedi.

Dr. Akkuş İlgezdi, askeri hastanelerin 2016 yılı sonrasında kapatılmasının ardından askeri sağlık sisteminin büyük ölçüde sivil sağlık altyapısına devredilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. İlgezdi, “Harp cerrahisi ve askeri tıp gibi alanlar sivil sistemle ikame edilemez. Bu alanlar, ordunun kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel uzmanlık alanlarıdır. Askeri sağlık, kriz anlarında sivil sistemle yürütülemez” diye konuştu. Askeri hastanelerin kapatılmasının özellikle kriz ve savaş koşullarında ordunun hareket kabiliyetini doğrudan etkilediğine dikkat çeken ve askeri sağlık altyapısının operasyonel hazırlığın ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Dr. Akkuş İlgezdi, “Askeri sağlık sistemi, olağanüstü koşullarda sivil yapılarla ikame edilebilecek bir alan değildir. Kriz anlarında dışa bağımlı hale getirilen bir sağlık yapısı, ordunun planlama ve müdahale kapasitesini zayıflatır.” dedi.

Askeri hastaneleri kapatma kararının savunma gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade eden Dr. Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

“Bugün ekonomisi iflas etmiş, parası pula dönmüş. Zimbabve dahil her ordunun, dünyadaki her ülkenin kendi hastanesi varken, askeri hastanelerini kapatan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Dört yanımız fiilen ve potansiyel çatışmalarla bir ateş çemberine dönüşmüşken, askeri cerrahiyi tasfiye etmek; orduyu kendi sağlık sisteminden mahrum bırakmak savunma aklıyla açıklanamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde askeri sağlık bir yük olarak görülmezken, Türkiye’de bu yapı tamamen ortadan kaldırıldı. Bu karar ekonomik bir zorunluluk değil, açık bir stratejik hatadır.”

Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaşanan personel kaybına da dikkat çeken Dr. Akkuş İlgezdi, “Harp cerrahisi, askeri travma, muharebe sahası tıbbı ve askeri psikiyatri gibi alanlarda görev yapan uzmanların sayısının kapatma öncesinde kaç olduğu, bugün kaç kaldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu alanlarda yaşanan kayıp, sayılarla ortaya konulmalıdır.” dedi.

Dr. Akkuş İlgezdi, askeri hastanelerin kapatılmasının yalnızca operasyonel değil, mali sonuçlarının da bulunduğunu vurgulayarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetleri için sivil sağlık sistemine yaptığı harcamaların kapatma öncesine göre artıp artmadığı bilinmiyor. Bu da ayrıca sorgulanması gereken bir başlıktır” diye konuştu.

CHP’li Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şunları kaydetti: