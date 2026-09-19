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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda jandarma ekipleri, önceki gün uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin İnce’nin evinde yaptığı aramada 1 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız bir av tüfeği bulundu.

Soruşturma kapsamında İnce’ye ait arazide gerçekleştirilen aramada ise 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonun ardından CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İnce, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İnce hakkında tutuklama kararı verildi.