

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları üyeleri, haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının durumuna dikkat çekmek ve bu süreçte ailelerin de hedef alındığını iddia etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yapılan operasyonların sadece belediye başkanlarını değil, onların eş ve çocuklarını da kapsayan bir "cezalandırma yöntemine" dönüştüğünü ileri sürdü.

BAKANLIK BU ZULME KARŞI NEDEN SESSİZ?

Bakanlık binası önünde yaptığı açıklamada hükümeti soruşturmalar üzerinden sert bir dille eleştiren Asu Kaya, tutuklama süreçlerinde aile birliğinin ve çocuk haklarının gözetilmediğini savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu iddialar karşısında sessiz kalmasını "görev ihmali" olarak nitelendiren Kaya, şunları kaydetti:

"Tutuklananların aileleri de açıkça cezalandırılıyor, hedef alınıyor. Bakanlık, bu haksızlıklara ve iddialara karşı ne yazık ki sessiz kalmayı tercih ediyor. Gerçeklik; sadece işini yaptığı için tek başına büyüttüğü evladının doğum gününde gözaltına alınıp, demir kapıların arkasına konulan ama yine de geri adım atmayan kadınların hakikat mücadelesidir."