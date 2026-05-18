CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Halkın Gündemi Buluşmaları" serisinin ilki, “uyuşturucu ile mücadele” temasıyla İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye'nin içinde bulunduğu çoklu kriz ortamına ve toplumsal sorunlara dikkat çekti.

"SİYASİ BASKILAR GERÇEK GÜNDEMİ ÖRTME AMAÇLI"

Partisine yönelik yargısal ve finansal baskıların bilinçli bir strateji olduğunu ifade eden Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerin toplumla kurduğu bağı koparmanın hedeflendiğini söyledi. Ülkenin yönetimsel bir tıkanma noktasında olduğunu belirten Çelik, "CHP’ye yönelik operasyonlar, toplumun yakıcı sorunlarının üzerini örtme amacını taşıyor. Ancak biz hem demokrasi mücadelesini sürdürecek hem de halkın gerçek sorunlarını sahada takip etmeye devam edeceğiz" dedi. Her hafta düzenlenecek "İstanbul’un Gündemi Buluşmaları" raporlarının genel merkeze iletileceğini ve CHP iktidarında bu verilerin çözüm odaklı politikalara dönüştürüleceğini ekledi.

"MADDEYE ERİŞİM YAŞI 10-12'YE DÜŞTÜ"

Saha çalışmalarında ailelerin en büyük endişesinin uyuşturucu olduğuna değinen Çelik, konunun artık uzak bir güvenlik problemi olmaktan çıkıp evlerin içine kadar girdiğini belirtti. Türkiye'deki uyuşturucu kullanımına dair çarpıcı veriler paylaşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"10-12 yaşındaki çocuklar ne yazık ki maddeye erişebiliyor. Organize sanayi bölgelerinde işçiler arasında metamfetamin kullanımı yaygınlaşıyor. İyimser araştırmalar Türkiye'de 2 milyon, kötümser araştırmalar ise 10 milyona yakın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube verilerine göre yakalanan metamfetamin miktarında yüzde 54, sentetik ecza miktarında yüzde 227, eroin miktarında ise yüzde 31 artış var. Türkiye, uyuşturucu trafiğinde hem transit hem de hedef ülke konumuna gelmiştir."

"SADECE OPERASYONLAR YETERLİ DEĞİL"

Mücadelenin yalnızca sokak operasyonları ve ünlü isimlere yönelik gözaltılarla sınırlı kalmasının yetersiz olduğunu vurgulayan Çelik, uyuşturucunun arkasındaki finans zincirine dikkat çekti. Varlık barışı uygulamalarının kara paranın ülkeye girişini kolaylaştırdığını savunan Çelik, "Kara para aklanıyorsa ve uluslararası bağlantılar kırılmıyorsa, sokaktaki operasyonlar istatistikten ibaret kalır. Bu durum ailelerde uyuşturucunun önlenemez bir mesele olduğuna dair tehlikeli bir umutsuzluk yaratıyor" şeklinde konuştu.

"TOPYEKÛN SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Sorunun çözümü için ceza ve tedavinin ötesinde; sosyal destek, rehabilitasyon, spor ve kültür alanlarının genişletilmesi gerektiğini belirten Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılından bu yana engellemelere rağmen bu alanda önemli adımlar attığını hatırlattı. 2021 yılında kurulan İBB Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmalarına değinen Çelik, yerel yönetimlerin çabalarının tek başına yeterli olamayacağını, merkezi iktidar, yerel yönetimler ve vatandaşların katılımıyla bütüncül bir seferberlik başlatılması gerektiğini ifade etti.