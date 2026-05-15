CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saha çalışmaları kapsamında Bağcılar’da esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine İSTOÇ Ticaret Merkezi ve Bağcılar Şoförler Esnaf Odası ile başlayan Çelik, ardından Bağcılar Meydanı ve semt pazarında halkın sorunlarını dinledi.

Pazardaki fiyat artışlarına ve vatandaşın geçim derdine değinen Çelik, Türkiye'deki ekonomik tabloyu şu verilerle özetledi:

Açlık Sınırı: 35 bin TL (4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı).

Yoksulluk Sınırı: 110 bin TL'nin üzeri.

Emekli Maaşı: En düşük 20 bin TL.

Asgari Ücret: 28 bin TL.

Çelik, "Pazarda bir yangın var. Vatandaşın çok ciddi bir geçim derdi olduğunu görüyoruz. Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. CHP iktidarında en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız ve enflasyonu düşürerek yaşam pahalılığına son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ekonomi ile hukuk sistemi arasındaki bağa dikkat çeken Özgür Çelik, adaletin toplumsal refahın temeli olduğunu vurguladı. Silivri’deki duruşmaları ve belediyelere yönelik operasyonları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bir ülkede adalet yoksa demokrasi, demokrasi yoksa ekonomik refah olmaz. Biz Türkiye'nin hukuk sistemini tarafsız ve bağımsız bir hale getireceğiz. Anayasa kararlarının eksiksiz uygulandığı bir düzeni egemen kılacağız."

İş dünyası temsilcilerinin üretim tesislerini yurt dışına taşıma endişelerini dinleyen Çelik, "Sanayicimiz 'Türkiye'de ticaret çeviremiyoruz' diyor. Biz Türkiye'yi tarımda, teknolojide ve sanayide yeniden üreten bir ülke haline getireceğiz. Fabrikaların söküldüğü değil, yenilerinin kurulduğu bir kalkınma modelini hayata geçireceğiz" dedi.

Çelik, Bağcılar, Esenler ve Güngören bölgesindeki uyuşturucu bağımlılığı sorununa da değinerek, hafta sonu uzmanların katılımıyla sağlık politikaları üzerinden kapsamlı bir çözüm toplantısı gerçekleştireceklerini duyurdu. CHP'nin hükümet programı hazırlıklarının sürdüğünü belirten Çelik, sorunları sokak sokak gezerek tespit etmeye devam edeceklerini ifade etti.