Bizler 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin seçilmiş neferleriyiz. AKP iktidarıın illerimizde milletimin gözünden ve gönlünden düştüğünü görüyoruz. AKP'nin dışarı çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Siyasi operasyonlarla ayaktan kalmaya çalıştıklarını biliyoruz.

bizler tüm il başkanları olarak, birlik, beraberlik ve kenetlenmiş durumdayz.hiçbir antidemokratik saldırı ve tehdit bizim azmimizi kırmayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.

İktidar yolundaki kararlılığımızdan milim sapmayacağız.

AKP iktidarı ülkemizi çoklu krizlere sürüklemiştir. Derin krizleirn yanında adalet krizi yaşanmaktadır. Bu nedenle milletimizin sandıkta sözünü söyleyeceği demokratik ortam yaratılmalı, Anayasa gereği, zaman kaybvedilmeden seçime gidilmelidir.

"TÜM SALDIRILARA KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Partilerine karşı sistematik bir kuşatma olduğunu ve Ümit Erkol'un tutuklanmasının partilerine yönelik saldıırlardan bağımsız olmadığını söyleyen Çelik, "Partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, iktidar yolundaki yürüyüşlerinden asla sapmayacaklarını vurguladı.

Gözaltı ve tutuklamaların kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Çelik, "Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız, yürüyeceğiz, durmayacağız. Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama milli iradeyi asla yere düşürmeyeceğiz" dedi.

AKP'nin ülkeyi çoklu krizlere sürüklediğini belirten Çelik, ekonomik krizin yanında demokrasi ve adalet krizi yaşandığını vurgulayarak milletin sandıkta sözünü söyleyeceği demokratik ortamın yaratılması, ara seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.