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Kaynak: DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, göreve başlamasının ardından il başkanlığında basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıda Yüksel’e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı ile partililer eşlik etti.

Konuşmasında Türkiye’nin farklı kimliklerini ve toplumsal kesimlerini kapsayan bir siyaset anlayışını savunan Yüksel, CHP’nin bu toprakların tarihinden ve halkın mücadelesinden doğduğunu ifade etti. Partinin değerlerinin reklam ya da halkla ilişkiler çalışmalarıyla oluşturulmadığını belirten Yüksel, bu ilkelerin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen tarihsel mücadeleyle şekillendiğini dile getirdi.

Yüksel, CHP’nin herhangi bir sermaye grubunun, medya kuruluşunun, cemaatin ya da dış odağın etkisi altına giremeyeceğini belirterek partinin bağımsızlığına vurgu yaptı. Partinin yalnızca siyasi bir yapı değil, aynı zamanda ilkeler ve hukuk temelinde şekillenen bir hareket olduğunu söyledi.

39 İLÇE VE 963 MAHALLEDE ÇALIŞMA MESAJI

İstanbul örgütünün önündeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksel, saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti. İl örgütünün 39 ilçede ve 963 mahallede sokak sokak, ev ev çalışarak siyasi mücadelesini büyüteceğini belirtti.

Yüksel, hedeflerinin cumhuriyeti demokrasiyle güçlendirmek; adalet, barış ve özgürlük temelinde ortak bir gelecek oluşturmak olduğunu söyledi. Kadınlar, gençler, öğrenciler, emekliler ve emekçilerle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Yüksel, İstanbul örgütünün partinin iktidar hedefinde önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.

PARTİYE GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Konuşmasında geçmişte CHP ile birlikte siyaset yapanlara da seslenen Yüksel, farklı partilerde bulunan eski yol arkadaşlarını yeniden CHP çatısı altında buluşmaya davet etti. Partiyi kişisel makam veya çıkar beklentileriyle ilişkilendirmediğini vurgulayan Yüksel, yıllarca emek veren ancak görev üstlenmeyen partililerin katkısına da dikkat çekti.

Yüksel, mücadelenin Atatürk ve silah arkadaşlarının ülke için ortaya koyduğu hedefleri hayata geçirme sorumluluğu taşıdığını belirterek İstanbul örgütünün bu doğrultuda çalışmayı sürdüreceğini söyledi.