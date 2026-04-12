CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti ziyaretleri kapsamında SOL Parti Genel Merkezi’nde Önder İşleyen ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki isim ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmede ara seçim başta olmak üzere ekonomi, demokrasi ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. CHP heyetinde Selin Sayek Böke, Serkan Özcan ve Gökçe Gökçen yer alırken, SOL Parti adına İlknur Başel, İsmail Hakkı Tombul ve Gizem Özdem görüşmeye katıldı.

EKONOMİ VE ARA ZAM VURGUSU

Özel, açıklamasında artan hayat pahalılığına dikkat çekerek asgari ücret ve emekli maaşlarında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Akaryakıt, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların yeni bir enflasyon dalgası yarattığını belirten Özel, “Toplumun kırılgan kesimleri için acil tedbirler alınmalı” dedi.

Siyasi etik yasası çağrısını yineleyen Özel, kamu görevinde bulunan tüm yetkililerin mal varlıklarını şeffaf şekilde açıklaması gerektiğini ifade etti.

'ANAYASA UYGULANMAK ZORUNDA'

Ara seçim tartışmalarına da değinen Özel, Anayasa’nın açık hükümlerine rağmen seçimlerin yapılmamasını eleştirdi. Bazı seçim bölgelerinde milletvekilliklerinin boş olduğunu hatırlatan Özel, Meclis’in bu boşlukları doldurmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Özel, iktidarın seçimden kaçtığını savunarak, bunun toplumdaki destek kaybının görülmesini engelleme çabası olduğunu dile getirdi.

'SANDIĞI KAÇIRMA PEŞİNDELER'

İşleyen ise Türkiye’nin ciddi bir demokrasi krizi yaşadığını belirterek, “Anayasanın zorunlu kıldığı bir süreç varken bunu işletmemek, sandığı devre dışı bırakmak anlamına gelir. Anayasayı atlayarak, zarları hileli atarak bir kez daha seçimi ve sandığı kaçırma peşindeler” ifadelerini kullandı.

Ülkede baskı ve hukuksuzlukların arttığını savunan İşleyen, bu durumun iktidarın güçsüzlüğünün göstergesi olduğunu öne sürdü.

'ORTAK MÜCADELE ŞART'

Her iki parti de açıklamalarında muhalefetin ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Özel, “Önce demokrasiyi savunacağız, sonra kendi içimizde rekabet ederiz” derken, İşleyen de toplumsal muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

SOL Parti’den İsmail Hakkı Tombul da farklı siyasi görüşlere rağmen temel başlıklarda ortak mücadele yürütülebileceğini ifade ederek, demokrasi, laiklik ve sosyal haklar etrafında birleşme çağrısı yaptı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, muhalefetin dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiği yönünde karşılıklı mesajlar öne çıktı.

ÇOK SAYIDA PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında, DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Zafer Partisi’ni ziyaret etti.