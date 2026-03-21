Bugünün öne çıkan ziyaretlerinden biri ise CHP-MHP bayramlaşması oldu. CHP ile MHP bayramlaşmasında 'darbe' diyaloğu kameraya yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz "Merhum Alparslan Türkeş'e yapılması ne kadar yanlışsa bugün itibarıyla CHP yöneticilerine yapılmasını demokrasi açısından sakıncalı buluyoruz." dedi.

MHP'li Sadir Durmaz "Rahmetli Türkeş Bey'in ve dönemin genel başkanlarının gözaltına alınması, tutukluluk haliyle bugün yaşananlar arasında temelden bir ayrılık var." ifadelerini kullandı.