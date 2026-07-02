Yeniçağ Gazetesi
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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, ormanlık alana yasa dışı olarak ekilen kenevirlerin bakımını ve sulamasını yaparken suçüstü fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 1

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, ekili kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A., gözaltına alındı.

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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 2

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ormana yerleştirilen fotokapan görüntülerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü tespit edildi.

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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 3

Soruşturmada CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 4

Z.A. ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini, babasının ekimle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 5

Seyit Akdağ ise ruhsatsız tabancanın, hayatını kaybeden babasından kaldığını kaydetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit Akdağ ile Z.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 6
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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 7
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CHP İlçe başkanının oğluna kenevir gözaltısı: Fotokapana yakalandı - Resim: 8
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