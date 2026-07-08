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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Merkezi'nin il ve ilçe binalarının tahliyesi ile kurumsal envanterin yetkili isimlere devredilmesine ilişkin talimatı doğrultusunda İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki heyet parti binasına geldi.

İddiaya göre, binada bulunan bazı partililer devir işlemine tepki göstererek binayı teslim etmek istemedi. Bazı partililerin kendilerini parti binasına kilitlediği öne sürüldü.



Öte yandan CHP Osmaniye Gençlik kolları hesabından olay anıyla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

ÇİLİNGİRLE İÇERİ GİRDİLER

Bunun üzerine çağrılan çilingir tarafından kapının açılmasının ardından İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki partililer bina içerisine girdi. Devir işlemleri sırasında daha önce binaya asılan pankartlar da indirildi.



Parti binasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, olayla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı. Devir sürecinin sürdüğü öğrenildi.