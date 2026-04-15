Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sürecin ele alındığı duruşma, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

DURUŞMAYA KATILIM OLMADI

Davada, aralarında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de bulunduğu 22 sanıktan katılım olmadı. Dava, 2019 yılında il binasının satın alınma sürecinde çekildiği belirtilen “para sayma” görüntülerine ilişkin yürütülüyor.

Sanık avukatlarından Gözde Fil, önceki duruşmada ayrıntılı savunma yaptıklarını hatırlatarak, Anayasa Mahkemesi’nin mali denetim raporuna ilişkin incelemesinin beklenmesini talep etti. Fil, bu nedenle dosyanın bekletici mesele yapılmasını ve durma kararı verilmesini istedi. Diğer avukatlar da bu talebe katıldıklarını ifade etti.

KARAR BİR SONRAKİ CELSEDE DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme hakimi, dosyanın kapsamlı yapısı ve hakim değişikliği nedeniyle söz konusu taleplerin bir sonraki duruşmada değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin akıbetinin sorulmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, davayı 16 Aralık tarihine erteledi.