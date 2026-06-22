Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi / DHA

CHP MYK kararıyla geçen hafta İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından il başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, il binasında yaşanan arbedenin ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

CHP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan Gümrükçü, eski İl Başkanı Çağatay Güç ve ekibine yönelik eleştirilerde bulundu.

İzgazete'nin haberine göre, CHP’nin köklü bir siyasi gelenekten geldiğini belirten Gümrükçü, yaşanan sürecin hukuki bir kararın sonucu olduğunu söyledi. “Partiler kanunla, tüzükle ve hukukla yürür” diyen Gümrükçü, mahkeme kararının ardından görevlendirilen yönetimin meşru olduğunu savunarak, “Bu süreç eleştirilebilir, tartışılabilir ancak ortaya çıkan sonuç hukuki bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE OLMASINI BİZ DE İSTEMEZDİK”



Yaşanan gerginliğin önlenmesi için birçok girişimde bulunduklarını söyleyen Gümrükçü, parti içinde uzlaşıdan yana olduklarını belirtti. “Partide kucaklaşma olursa sorunlar çözülür” diyen Gümrükçü, “Defalarca görüşmek istedik. Çiçek gönderdik, diyalog kurmaya çalıştık ancak kapılar yüzümüze kapatıldı. Babalar Günü’nde elimde çiçekle geldim. Buna rağmen il binasına alınmadım. Böyle olmasını biz de istemezdik” dedi.

“POLİSİ BİZ ÇAĞIRMADIK”



İl binasında yaşanan olaylara ilişkin konuşan Gümrükçü, parti binasının tabandaki CHP’lilerin desteğiyle teslim alındığını söyledi. Gümrükçü, “Örgütün taban hareketiyle, polisi çağırmadan, kan dökülmeden CHP İzmir İl Başkanlığı’nı teslim aldık. Süreci yumuşatmak için elimizden gelen çabayı gösterdik ancak sonuç alamadık” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİMDEKİ ARKADAŞLARIMLA YOLA DEVAM ETMEK İSTERİM”



Yeni il yönetiminin oluşturulması sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gümrükçü, mevcut yönetimde görev yapan isimlerin önemli bölümünü uzun yıllardır tanıdığını belirtti. Hiç kimseyi dışlamak için göreve gelmediğini söyleyen Gümrükçü, “Devam etmek isteyen arkadaşlarla birlikte yol yürümek isterim. CHP büyük bir ailedir. Kırılan, üzülen bütün arkadaşlarımıza kapımız açıktır. Parti içi barışın sağlanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“ÇAĞATAY BEY’İ İLK BEN ZİYARET ETTİM”



CHP örgütüyle güçlü bağları olduğunu vurgulayan Gümrükçü, geçmişte Çağatay Güç’ün il başkanı seçilmesinin ardından kendisini ziyaret eden ilk isimlerden biri olduğunu söyledi. “Bu örgütün içinden geliyorum” diyen Gümrükçü, CHP İzmir örgütünün büyük çoğunluğunun birlikte hareket edeceğine inandığını ifade etti.

“CEMİL TUGAY İLE İZMİR İÇİN GÖRÜŞÜRÜM”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesine de değinen Gümrükçü, İzmir’in yararına olacak her konuda görüşmeye açık olduğunu söyledi. “İzmir için CHP’li ya da bağımsız fark etmez, herkesle görüşürüm” diyen Gümrükçü, yaşanan sorunların zamanla aşılacağını düşündüğünü kaydetti.

“SABAH GİTSEK DE ALMAYACAKLARDI”



İl binasına gece saatlerinde gidilmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Gümrükçü, günün saatinin önemli olmadığını savundu. “Sabah gitsek de bizi içeri almayacaklardı” diyen Gümrükçü, gün boyunca herhangi bir alkol kullanmadığını belirterek, kendisine yönelik bazı sosyal medya yorumlarına da tepki gösterdi.

“KONGRE ÇARŞAF LİSTEYLE YAPILACAK”



Partide yeni kongre sürecinin başlayacağını belirten Gümrükçü, kongrenin çarşaf liste yöntemiyle yapılacağını söyledi. Kongrenin en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade eden Gümrükçü, örgütün iradesinin sandığa yansıyacağı bir süreç yaşanacağını kaydetti.

“KÜFÜR OLAYINA BAKACAĞIZ”

,

Dün akşam yaşanan olaylarla ilgili disiplin sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Gümrükçü, bazı görüntü ve iddiaların inceleneceğini söyledi. “Küfür olayıyla ilgili değerlendirme yapacağız. Şikâyet olması halinde gerekli süreçler işletilecektir” diyen Gümrükçü, yaşananların parti kültürüne zarar vermemesi gerektiğini sözlerine ekledi.