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Kaynak: ANKA

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı öncesinde delegeler tarafından göreve getirilen ve aralarında mahkeme kararıyla göreve getirilen CHP yönetiminin görevden aldığı isimler de bulunan 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri ortak bir bildiri yayımladı.

"DAYANIŞMAMIZI VE KARARLILIĞIMIZI TESLİM ALAMAYACAKSINIZ"

Bildiride, 'mutlak butlan' kararıyla göreve atanan Genel Merkez yönetimine seslenen il başkanları, şu ifadeleri kullandı:

"Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Dayanışmamızı ve kararlılığımızı teslim alamayacaksınız. CHP örgütü yenilmez. CHP örgütü unutmaz."