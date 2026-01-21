Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te Cumartesi günü Valilik himayesinde düzenlenen Kış Festivali sonrası tartışmalar büyüyor. Tartışmaların odağındaki Ak Parti, MHP ve CHP İl Başkanları karşılıklı açıklamalarını ise sürdürüyor.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı ilk açıklamada Valilik bünyesinde düzenlenen organizasyonda sahne alan türkücü İsmail Türüt’ün söylemleri siyasi olarak nitelemiş ve toplumu birleştirmekten çok ayrıştırdığını savunmuştu.

Ali Özdemir’in açıklamasına önce MHP İl Başkanı İbrahim Bağ ardından AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım cevap verdi. MHP İl Başkanı Bağ verdiği cevapta Devlet Aklı ve Devlet Vakarına vurgu yaparken, AK Parti İl Başkanı Yıldırım ise CHP’li belediyelerin konser organizasyonlarını örnek göstermiş ve CHP’yi hazımsız olmakla itham etmişti.

CHP İl Başkanı Özdemir, açıklamasına hem MHP hem de AK Patiden gelen cevaplar üzerine yeni bir açıklama yaptı. Özdemir yaptığı açıklamada, her iki il Başkanına da cevap verirken, “Biz "Devlet herkesindir" diyoruz, siz tavırlarınızla "Devlet biziz" diyorsunuz.” dedi.



CHP İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı açıklamada,



“Kıymetli Bilecik Kamuoyu,

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Valiliği organizasyonunda yaşanan, devletin tarafsızlığına gölge düşüren siyasi söylemler üzerine yaptığımız açıklamada hiçbir siyasi parti veya kişi ismi zikretmemiştik. Bizim uyarımız, devletin saygınlığını korumak adına, "Devletin etkinliğinde siyasetin dili olmaz" ilkesini hatırlatmaktı.

Ancak görüyoruz ki; "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, AKP ve MHP İl Başkanları bu hatırlatmamızdan hemen üzerlerine alınmış, büyük bir panikle cevap yetiştirme yarışına girmişlerdir.

Biz "Devletin etkinliği" dedik, onlar ise bu etkinliği sahiplenerek aslında asıl niyetlerini ve o organizasyonun kimin şovuna dönüştürüldüğünü kendi ağızlarıyla itiraf etmişlerdir.

Sayın Akp İl Başkanı, Bize "hazımsız" diyerek hedef şaşırtmaya çalışmışsınız. Bizim hazmedemediğimiz tek şey 85 milyonun vergisiyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla yapılan devlet organizasyonlarının, bir siyasi partinin miting sahasına çevrilmesidir. Siz "birlik beraberlik" kılıfı altında, toplumun sadece bir kesimini kucaklayıp diğerini ötekileştiren bir dil kullanırsanız, asıl "hazımsızlığı" ve bölücülüğü siz yapmış olursunuz.

Konuyu saptırıp "milyonluk konser faturaları" iftirasına sığınmanız ise suçluluk psikolojisinin tezahürüdür.

Ayrıca sorunumuz festivalle değil, kamusal bir sahnede sanatın gereğini bir kenara bırakıp siyaseti öne çıkaran yaklaşımladır. ‘GERÇEK SANATÇI’tan beklenen, toplumu ayrıştıran değil, sanatıyla var olandır. Kamusal organizasyonlar siyaset üstüdür.

Sayın Mhp İl Başkanı da açıklamasında "Devlet aklı" ve "Devlet vakarı"ndan bahsetmiş. Kendisine hatırlatmak isteriz ki; Devlet vakarı, Valilik makamını parti il başkanlığı gibi, devlet meydanlarını da seçim bürosu gibi kullanmamayı gerektirir. Devletin itibarını korumak, onu günlük siyasi polemiklere meze yapmamakla olur.

BİZ "DEVLET HERKESİNDİR" DİYORUZ, SİZ TAVIRLARINIZLA "DEVLET BİZİZ" DİYORSUNUZ

Bilecik halkı kimin hizmet, kimin siyasi şov peşinde olduğunu gayet iyi görmektedir. Tavsiyeniz için teşekkür ederiz; biz zaten halkın içindeyiz, ama görünen o ki siz devletin arkasına saklanmadan halkın içine çıkamıyorsunuz.

Sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisinin durduğu yer nettir. Devletin düzenlediği etkinliklerde siyasetin dili olmaz. Bu sınırın korunması, kimsenin değil hepimizin ortak yararınadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.