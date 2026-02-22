YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Gamze Akkuş İlgezdi, “2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığını korumak amacıyla başlatılan bu proje, pilot illerde dahi sınırlı kalmıştır. Uygulamaya başvuran çocuk sayısındaki yetersizlik ve projenin etkinliğine dair belirsizlikler, geleceğe dair hedeflerin gerçekçiliğini sorgulatmaktadır” diye konuştu.

Proje kapsamında açılacak olan Aile Diş Sağlığı Merkezlerinin 2028 sonuna kadar 81 ile yayılmasının hedeflendiğini hatırlatan Dr. Akkuş İlgezdi, “Kağıt üzerinde büyük hedefler konulsa da mevcut veriler bu projenin kapsayıcılığına dair ciddi çelişkiler barındırmaktadır. Geçmiş yıllardaki diş sağlığı hizmetleri verileriyle karşılaştırıldığında, bu projenin beklenen başarıyı yakalayamadığı açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde kamuya atanmayı bekleyen binlerce diş hekimi olduğuna dikkat çeken İlgezdi, atama sayılarının yetersizliğinin projeyi tıkadığını vurguladı. Akkuş İlgezdi, “Kamuya atanmayı bekleyen diş hekimi sayısı ortadayken, projenin yaygınlaştırılacağı iddia edilen süreçte atamaların sınırlı tutulması büyük bir çelişkidir. Mevcut atama sayılarıyla bu hizmetin 81 ile yayılması ve etkin bir şekilde sunulması mümkün değildir” dedi.

Bakanlığın 2028 yılına kadar tüm nüfusu kapsama hedefi koyduğunu ancak buna uygun bir istihdam politikası yürütmediğini belirten Dr. Akkuş İlgezdi, “Diş hekimi atamalarının kısıtlı kalması, hizmetin hem etkinliğini hem de vatandaşın bu hizmete ulaşmasını doğrudan engellemektedir. Binlerce genç meslektaşımız atama beklerken, sistemin personel eksikliği nedeniyle verimsizleşmesi kabul edilemez” diye konuştu.

Bakanlığın proje için ayırdığı bütçenin ve uygulama takviminin açıklanması gerektiğini belirten Dr. Akkuş İlgezdi, “81 ilde uygulanacağı söylenen projenin ayrıntılı bir yol haritası ve takvimi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ayrıca bu hedefler doğrultusunda ayrılan bütçenin ne kadar olduğu da bilinmemektedir” dedi.

2022 yılında pilot olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında Eskişehir, Karabük ve Kırşehir illerinde her il bazında ulaşılan çocuk sayısının açıklanmasını ve bu sayının çocuk nüfusuna oranının açıklanmasını istedi. Aile Diş Hekimliği Projesinin 2024 yılında 20 ile çıkarılacağı ifade edildiğini hatırlatan CHP’li İlgezdi, “Bu rakama ulaşılmış mıdır? Ulaşıldıysa Bu iller hangileridir? Her il bazında ulaşılan çocuk sayısı kaçtır? Bu sayı, hedeflenen çocuk nüfusunun yüzde kaçına karşılık gelmektedir?” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi Sağlık Bakanı Memişoğlu’na arıca şu soruları da yöneltti: .”Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında 2022–2024 yılları arasında uygulanan koruyucu ve tedavi edici işlemlerin türleri ve sayıları nelerdir? Bu işlemlerin çocukların ağız ve diş sağlığı göstergelerine etkisine dair ölçüm yapılmış mıdır? Aile Diş Hekimliği Projesi’nin 2028 yılı sonuna kadar tüm nüfusu kapsayacak şekilde 81 ilde uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir yol haritası ve takvim bulunmakta mıdır? Bu hedef doğrultusunda ayrılan bütçe tutarı ne kadardır? Projenin başarısını artırmak, başvuru oranlarını yükseltmek ve dezavantajlı çocukların sisteme dahil edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığınız tarafından planlanan ilave çalışmalar nelerdir? Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında görev yapmak üzere 2022 yılından bu yana kaç diş hekimi atanmıştır? Bu atamaların illere göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde kamuya atanmayı bekleyen diş hekimi sayısı kaçtır? Bu sayı dikkate alındığında, Aile Diş Hekimliği Projesi’nin yaygınlaştırılması için mevcut atama sayıları yeterli görülmekte midir? Projenin yaygınlaştırılmasına rağmen diş hekimi atamalarının sınırlı kalması, hizmetin etkinliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkilemekte midir? Bu yönde Bakanlığınızca yapılan bir değerlendirme bulunmakta mıdır? 2024–2028 yılları arasında Aile Diş Hekimliği Projesi kapsamında yapılması planlanan diş hekimi ataması sayısı kaçtır? Bu atamalara ilişkin bir takvim açıklanacak mıdır?”