Savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan Baykar grubu, AK Parti döneminde aldığı destek ve teşviklerle büyük bir ivme yakaldı. Savunma sanayi piyasasını domine eden Baykar hakkında "CHP iktidarında varlığını sürdürebilir mi?" sorusu gündeme geldi.

CHP'nin Milli Savunma Politikaları Sorumlusu Yankı Bağcıoğlu, Baykar sorusuna yanıt verdi. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

- Gazeteci Barış Terkoğlu: Yarın iktidar olsanız Cumhuriyet Halk Partisi Baykar'ı ne yapacak? Selçuk Bayraktar ile ne konuşacak?

TÜRKİYE İNSANSIZ UÇAK SİSTEMELRİNDE DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYOR"

"Şöyle yani... Konuşacak ayrıca bir şey yok. Çünkü aynı şekilde faaliyetlerine devam edecekler. Bizim burada temennimiz, niyetimiz, hedefimiz çok açık. Türkiye şu anda insansız hava araçlarında, muharip insansız uçak sistemlerinde dünya devi olmaya ilerliyor. Bunu kabul etmemiz lazım. İnsansız hava araçlarındaki teknolojik atılım en üst seviyede.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DE SAĞLAYACAĞIZ"

Ama aynı atılımı diğer özel şirketlerde, özel firmalarda göremedik şu anda. Örneğin insansız deniz araçlarında bu kadar irade varken, bu kadar kaynak varken, bu kadar katkı varken insansız deniz araçlarında bu seviyeye gelemedik. Bizim buradaki temel prensibimiz, nasıl Baykar şu anda dünya devi olduysa, Avrupa pazarına girdiyse, insansız araçlar ve muharip insansız uçaklarda bir seviyeye geldiyse; bu şekildeki fırsat eşitliğini, üretim kabiliyetini artıracak şekilde diğer bütün özel firmalara, bu kapasitesi olanlara yol açmak.

Yani Baykar'ı örnek olarak alıp, diğer firmaların da bu seviyeye gelmesi için fırsat eşitliği yaratmak bizim zihniyetimiz."