Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan İfade Özgürlüğü Raporu (Şubat 2026), Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin sistematik bir biçimde sürdüğünü ortaya koydu.
CHP, ifade özgürlüğü raporunu açıkladı: İBB davasında yaşananalar, gözaltılar ve daha fazlası…
CHP, şubat ayına ilişkin ifade özgürlüğü raporunu açıkladı. Raporda başta İBB davasında yaşananlar olmak üzere ifade özgürlüğüne yönelik gözaltı ve benzeri uygulamalar altı başlık altında incelendi.Serkan Talan
Raporda, özgür ifade alanını daraltan uygulamalar altı başlık altında ele alındı: Eleştirilerin “hakaret” olarak değerlendirilmesi, erişim engelleri, barışçıl protesto hakkına müdahaleler, RTÜK yaptırımları, dezenformasyon kanununun bir sansür aracı olarak kullanılması ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasının kullanım biçimi.
Raporda Şubat ayında da ifade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi ve şu tespitlere yer verildi: “Ekrem İmamoğlu ve 106 kişinin tutuklu olarak yargılandığı İBB davasının ilk duruşması öncesinde yargı süreçlerini yakından takip eden gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanması, iddianame hakkında haberler yapan gazeteci Furkan Karabay’ın ev hapsinde bulunması ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi, ifade özgürlüğü üzerindeki baskının boyutunu göstermektedir.”
Raporda ayrıca barışçıl protesto hakkına yönelik müdahalelerin sürdüğü belirtildi: “CHP Adalar Gençlik Kolu Başkanının “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eyleminden saatler önce gözaltına alınarak tutuklanması, CHP Erzincan Gençlik Kolu Başkanının Ekrem İmamoğlu pankartı astığı için gözaltına alınması ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a verilen hapis cezası, Cumhuriyet Halk Partili gençlerin hedef alındığını ortaya koymaktadır.”
Raporda ayrıca ifade özgürlüğüne yönelik baskının yalnızca gözaltı ve tutuklama tedbirleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Hedef gösterme, sosyal medya linçleri ve hesaplara erişim engelleri gibi yöntemlerin de eleştirel sesleri susturma amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, “İfade özgürlüğüne yönelik sansürler İBB duruşmasının öncesinde arttı. Toplumun tartışmadığı, gençlerin konuşmadığı, gazetecilerin doğru bilgiyi aktaramadığı bir düzen hedefleniyor. Buna rağmen gençler konuşuyor, gazeteciler zor koşullara rağmen susmuyor, toplum gerçeği duymak istiyor. Biz ifade özgürlüğünü savunuyoruz, çünkü halkımız gerçekleri duymayı hak ediyor.” ifadelerini kullandı.
Gökçen, “Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da raporumuz hem ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamaları kaydediyor, hem de hangi söz ve haberlerden rahatsız olunduğunun da altını çiziyor. Bu dönem gerçeklerle yalanlar arasında, aydınlıkla karanlık arasında, iyiyle kötü arasında bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Hiç kuşkusuz yalanlara karşı gerçekler, karanlığa karşı aydınlık, kötülüğe karşı iyilik kazanacak.” diye ekledi.