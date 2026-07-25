Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini ziyaret ettiğinde gazetecilerin sorularına böyle cevap verdi!

CHP içinde ve dışında bütün gelişmeler bu ülkede herkesi ilgilendirirken ilgilendirmeyen tek kişiyi de öğrenmiş olduk; CHP Butlan Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.

Hukuk devletinde adaletin kendisi kadar adalete duyulan güven de korunmalıdır. Adalet sadece mahkemelerin değil vicdanların da konusudur. Kendi partisinden ana muhalefet çıkan CHP, partisinde tartışma ve gelişmelerin ülkeyi ve demokrasiyi nasıl savurduğu ile ilgilenmiyor (!) ne ile ilgileniyor?

O halde kendisine ne ile ilgilenilmesini hatırlatalım:

Modern hukuk sistemlerinde yalnızca adaletin gerçekleşmesi yeterli değildir. Adaletin gerçekleştiğinin toplum tarafından görülebilmesi ve hissedilebilmesi de gerekir. Bu nedenle yargının bağımsızlığı kadar tarafsız görünmesi de hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır.

Siyasi kutuplaşmanın yoğun olduğu toplumlarda en büyük sorumluluk yargıya ve siyasetçiye düşmektedir. Mahkemeler hiçbir siyasi görüşün mahkemesi değildir. Savcılar hiçbir siyasi tartışmanın tarafı değildir. Hâkimler hiçbir siyasi mücadelenin aktörü değildir. Onlar yalnızca hukukun temsilcisidir.

Siyaset ise sorumluluk alarak ülkemiz ve insanımız yanında durmanın yeridir.

Bu nedenle muhalefetin talebi hiçbir zaman "bize soruşturma açılmasın." olmamalıdır.

Doğru söylem şudur; "suç varsa soruşturma açılsın. Ancak aynı hukuk herkese aynı şekilde uygulansın."

Çünkü hukuk devleti suçluyu korumaz; aynı zamanda masumu da korur. Hukukun görevi, kişileri siyasi kimliklerine göre değil, somut fiillerine ve delillere göre değerlendirmektir. Bu ayrım, demokratik devletin en önemli güvencesidir.

Bir ülkede adli soruşturmaların özellikle muhalif siyasetçiler, eleştirel gazeteciler, akademisyenler veya kamuoyunda muhalif kimliğiyle tanınan sanatçılar üzerinde yoğunlaştığı yönünde yaygın bir kanaat oluşuyorsa, bu durum hukuk devleti açısından ciddiyetle ele alınması gereken bir güven sorunudur.

Burada tartışılan, belirli soruşturmaların haklı ya da haksız olduğu değildir.

Asıl mesele, hukukun hiçbir kişi veya toplumsal kesim üzerinde seçici biçimde uygulandığı izlenimini vermemesidir.

Çünkü hukuk yalnızca tarafsız olmakla yetinemez; tarafsız olduğuna toplumu da ikna edebilmelidir.

Sayın Kılıçdaroğlu oyuna talip olduğunuz seçmeni bu soruşturmaların tarafsız olduğuna ikna edebilir misiniz?

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Bugün toplumun önemli bir kesiminde giderek büyüyen bir soru işareti bulunmaktadır.

İktidarın dışında bir hayat yaşamak, potansiyel suçlu olmak mıdır?

Muhalif olmak...

Eleştirel düşünmek...

Farklı yaşamak...

Sanat yoluyla toplumu sorgulamak...

İktidar politikalarını eleştirmek...

Bunlar kişiyi doğal olarak şüpheli hâline mi getirmektedir?

Toplumun sormaya başladığı soru tam da budur.

Neden kamuoyunda görünür hâle gelen birçok operasyon, çoğunlukla muhalif kimliğiyle tanınan siyasetçilere, sanatçılara, gazetecilere veya eleştirel duruş sergileyen kişilere yöneliyor?

Bu sorunun kendisi bile hukuk devleti açısından önemlidir.

Çünkü adalet yalnızca doğru karar vermek değildir.

Adalet, doğru kararın herkese aynı ölçütlerle uygulandığına dair toplumsal güveni de inşa edebilmektir.

Eğer vatandaş "muhalif olduğu için hakkında soruşturma açılıyor." veya "yakın olduğu için soruşturma açılmıyor." şeklinde düşünmeye başlıyorsa, burada zarar gören yalnızca siyaset kurumu değildir.

En büyük zarar gören hukuk devletidir.

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Sanat, iktidarı alkışlamak için değil; toplumu düşündürmek, sorgulatmak ve yeni ufuklar açmak için vardır.

Tarih boyunca sanatçılar çoğu zaman toplumun yerleşik kabullerini sorgulamış, eleştirmiş ve zaman zaman rahatsız edici sorular sormuştur.

Çünkü sanatın doğasında özgürlük vardır.

Sanatçının yaşam tarzı, estetik anlayışı, düşünceleri veya toplumsal eleştirileri tek başına hukukun konusu olamaz.

Hukukun konusu yalnızca somut suç fiili ve bunu destekleyen delildir.

Sanatçının aykırı kişiliğinden suç üretmeye çalışmak, yalnızca bir bireyin özgürlüğünü sınırlamaz.

Bu yaklaşım, sanatın üretken ruhunu zedeler.

Toplumsal eleştiriyi susturur.

Farklı düşünmeyi risk hâline getirir.

Yaratıcılığı cezalandırır.

Oysa büyük medeniyetler, birbirine benzeyen insanların değil; farklı düşünebilen insanların eseridir.

Sanatın cesareti azaldığında, toplumun düşünme cesareti de azalır.

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Bir devletin en büyük sermayesi doğal kaynakları değildir.

En büyük sermayesi vatandaşının devlete duyduğu güvendir.

Bu güven; mahkemelere, savcılara, kamu kurumlarına, hukukun tarafsızlığına duyulan güvenle oluşur.

Siyasetçinin tutarlılığı ile demokrasiye hukuka güven oluşur.

Eğer insanlar hukuki süreçlerin siyasi atmosferden etkilendiğine inanmaya başlarsa; yatırımcı çekinir, uluslararası itibar zayıflar, ekonomik güven azalır, gençler gelecek planlarını başka ülkelerde kurmaya başlar.

Çünkü hukuk yalnızca mahkeme salonlarında değil; ekonomide, yatırımda, eğitimde, sağlıkta, bilimde, kültürde, sanatta ve toplumsal huzurda da etkisini gösterir.

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Çözüm hiçbir soruşturmayı engellemek değildir.

Çözüm; soruşturmaların şeffaf yürütülmesi, kararların hukuki gerekçelerinin açık biçimde ortaya konulması, tutuklamanın istisna olarak uygulanması, adil yargılanma hakkının eksiksiz korunması, masumiyet karinesinin tavizsiz uygulanması ve yargının günlük siyasi tartışmaların tamamen dışında tutulmasıdır.

Hukuk, siyasi rekabetin aracı olmamalıdır.

Çünkü seçimleri siyaset kazanır.

Devleti ise hukuk yaşatır.

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Muhalefet de hukuk söylemini yalnızca belirli davalar veya belirli kişiler üzerinden kurmamalıdır.

Mesele kişiler değildir.

Mesele sistemdir.

Bugün bir siyasi görüş kendisini mağdur hissedebilir.

Yarın başka bir siyasi görüş aynı durumla karşılaşabilir.

Bu nedenle savunulması gereken kişiler değil, ilkelerdir.

İlke korunursa herkes korunur.

İlke zayıflarsa hiçbir siyasi görüş güvende değildir.

İlke, kişilere göre değişen hukuk değil, herkese eşit uygulanan hukuk anlayışıdır.

İlke, siyasi aidiyetine göre farklılaşan adalet değil, anayasanın herkese aynı şekilde uygulanmasıdır.

İlke, yargının siyaseti şekillendirmesi değil, hukukun siyasetin üzerinde ortak bir güvence olmasıdır.

Çünkü güçlü devlet, herkesin aynı düşündüğü devlet değildir.

Güçlü devlet; farklı düşünenin, farklı yaşayanın, eleştirenin, sanat üretenin ve muhalefet edenin de kendisini hukuk güvencesi altında hissettiği devlettir.

Demokratik toplumlarda güçlü iktidarlar değil, güçlü hukuk düzenleri kalıcıdır.

İktidarlar değişir.

Muhalefet değişir.

Siyasi dengeler değişir.

Ancak adalet değişmemelidir.

Devleti ayakta tutan iktidarlar değil; hukukun üstünlüğüne duyulan ortak inançtır.

Sayın Kılıçdaroğlu, partinizin sorunları ile ilgilenmiyorsanız hiçbir şey ile ilgilenmeyin lütfen…