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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen, CHP İl Genel Meclis Üyesi Bilal Enez, Kadın Kolları Başkanı Dilek Çınar ve CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Onur Titiz'i makamında ziyaret etti.

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‎Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. CHP heyeti, Kaymakam Titiz'e yeni görevinde başarılar dileyerek iyi temennilerini iletti.

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‎Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Onur Titiz ise nazik ziyaretleri dolayısıyla CHP heyetine teşekkür etti.

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‎Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.