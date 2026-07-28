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Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



CHP Hatay İl Başkanlığı ve Defne İlçe Başkanlığı, ilçe örgütleri ve yönetimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden topluca istifa ettiklerini duyurdu. Yargı kararıyla parti yönetimine müdahale edilmesini "milli iradeye darbe" olarak nitelendiren örgütler, yollarına Özgür Özel liderliğinde kurulan "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanlığı ve Defne İlçe Başkanlığı, ilçe teşkilatlarıyla birlikte düzenledikleri basın açıklamalarıyla parti üyeliğinden ve görevlerinden topyekün istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamalarda, CHP kurultayında delegelerin hür iradesiyle Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’in meşru yönetiminin, yargı eliyle ve mahkeme kararlarıyla feshedilerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimi hukuksuz bir şekilde devralması sert bir dille eleştirildi. Bu kararın örgüt nezdinde de millet vicdanında da hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı vurgulandı.

"KENDİ İÇİNDE DEMOKRASİYİ KATLEDEN BİR ANLAYIŞA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararlarıyla parti yönetimi şekillendirmenin kurultay delegelerinin hür iradesini yok saymak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sandıktan çıkan iradeyi mahkeme kararlarıyla gasp eden bir anlayışla aynı çatı altında siyaset yapma imkanımız tamamen ortadan kalkmıştır. Bizler, Hatay halkının iradesini savunmak adına bu antidemokratik harekete seyirci kalmayı ve ortak olmayı reddediyoruz. İl Başkanlığımız öncülüğünde ilçe başkanlıklarımızla birlikte topyekün ve toplu olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki görevlerimizden ve parti üyeliğimizden istifa ediyoruz."

DEFNE ÖRGÜTÜNDEN SERT TEPKİ: "HALKIN İRADESİNE ÇÖKENLER GERÇEK ANLAMDA KAZANMIŞ SAYILMAZ"

CHP Defne İlçe Başkanlığı açıklamasında ise kurultay iradesinin kişisel tercihler toplamı olmadığı, delegelerin sandığa yansıttığı iradenin doğrudan halkın iradesi olduğu altı çizildi. Mahkeme kararlarıyla kurulan yönetimlerin meşruiyet taşımadığını belirten Defne İlçe Örgütü:

"Halkın iradesine çökenler, tarihin hiçbir döneminde gerçek anlamda kazanamamıştır. Zorla alınan makamlar, mahkeme kararlarıyla kurulan yönetimler ve kapalı kapılar ardında hazırlanan hesaplar geçici bir güç sağlayabilir; ancak tarih ve halkın vicdanı bu kişileri yargılayacaktır. Kurultay iradesini yok sayan bu müdahale, Defne’nin hiçbir sokağında karşılıksız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZA ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE 'YENİ PARTİ' İLE DEVAM EDİYORUZ"

İstifanın bir geri çekilme değil, aksine bir "demokrasi, yenilenme ve adalet yürüyüşü" olduğunun belirtildiği açıklamalarda, Hatay ve Defne örgütlerinin siyasal yol haritası da netleşti.

Açıklamada, Kurultayda seçilmiş meşru lider olarak tanımlanan Sayın Özgür Özel’in başlattığı değişim ve demokrasi mücadelesinin sonuna kadar yanında olunacağı vurgulanarak; Türkiye’nin demokratik geleceğini inşa etmek üzere Özgür Özel liderliğinde kurulan "Yeni Parti" çatısı altında mücadeleye devam edileceği tüm kamuoyuna duyuruldu.