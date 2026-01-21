Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Genel Başkan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrıyı Hatay yereline taşıdı. AK Parti İl Başkanı’na seslenen Tiryaki, “Kameralarla değil, vatandaşın gözünün içine bakarak Hatay’ı birlikte gezelim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen uzun süreye rağmen kentteki sorunların çözülmemesine tepki gösterdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Hatay’ın sokaklarını birlikte gezelim” davetini hatırlatan Tiryaki, aynı çağrıyı AK Parti Hatay İl Başkanlığı’na yineleyerek siyasetin konforlu salonlardan sahaya inmesi gerektiğini vurguladı.

“04:17’DEN BU YANA DEĞİŞMEYEN BELİRSİZLİK”



Hatay halkı için zamanın durduğu o kritik andan bu yana verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Tiryaki, kentin rakamlarla değil, yaşanan büyük mağduriyetlerle okunması gerektiğini belirtti.

Rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki vatandaşların, konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren ailelerin ve geleceğini göremeyen yurttaşların sesine kulak verilmesi gerektiğini savundu.

Tiryaki, Hatay’ın çözüm bekleyen 4 temel sorununu şu başlıklarla sıraladı:



Yerinde Dönüşüm Çıkmazı: Vatandaşların evlerini nasıl ve ne zaman yapacağına dair belirsizlik sürüyor.

Adaletsiz Kura Sistemi: Mevcut kura yöntemleri halkın adalet duygusunu derinden yaralıyor.

Altyapı Felci: Günlük hayatı imkansız hale getiren altyapı sorunları hala çözülmüş değil.

Esnafın Mücbir Sebep Yükü: “Normalleşme” adı altında esnafın sırtına binen ekonomik yükler sürdürülebilir değil.



“EĞER HER ŞEY YOLUNDAYSA, BUYURUN BERABER YÜRÜYELİM”



Hakan Tiryaki, iktidar temsilcilerinin “Hatay ayağa kalktı” söylemlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Hatay, her sokağında ayrı bir yıkımın, her hanesinde ayrı bir sabrın adıdır. Eğer gerçekten süreçler şeffaf ve adil yürütülüyorsa, eğer vatandaş memnunsa; buyurun, birlikte yürüyelim. Soruları birlikte dinleyelim, cevapları birlikte verelim.”



Hatay’ın gerçek yüzüyle yüzleşmek için bu davetin önemli açık bir randevu niteliğinde.