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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Gürgentepe İlçe Başkanlığı görevine atanan iş insanı Cemal Kahraman, ilk açıklamasında partiden ayrılanlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ordu'nun Gürgentepe CHP İlçe Başkanlığına atanan iş insanı Cemal Kahraman, görevlendirilmesinin ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla göreve getirildiğini belirten Kahraman, özellikle CHP’den ayrılan isimlere yönelik mesajlarıyla dikkat çekti.

Görevlendirmenin Gürgentepe, Ordu ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Kahraman, ülkenin içinden geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bir oyuna alet edildik ama sonrasında umuyorum bir noktada tekrar buluşacağımız ata ocağımız CHP çatısı altında olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum” dedi.

“GÖNÜLLERİNİN ATA OCAĞINDA ATTIĞINI BİLİYORUM”

CHP’den iyi niyetle ayrıldığını düşündüğü isimlere seslenen Kahraman, yeniden CHP çatısı altında buluşulacağına inandığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu partiden CHP’den iyi niyetle ayrılan Anadolu’nun tertemiz yi

ğit insanları, kadınları, gençleri, çok değerli insanlarının en yakın zamanda ata ocağına döneceğini umuyor, diliyor, biliyorum. Gönüllerinin, yüreklerinin ata ocağında attığını biliyorum. Bütün dostlarımı en kısa zamanda birlikte olmaya davet ediyorum.”

“103 YILLIK ULU ÇINARIN KÖKLERİ SAĞLAM”

CHP’yi Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan bir çınara benzeten Kahraman, partisinin kişilerden ibaret olmadığını vurguladı:

“CHP kişilerden ibaret olmayan Kuvayı Milliye ruhu taşıyan ulu bir çınardır. Bazen rüzgar eser, fırtına kopar, dal kırılır. Güz gelir yaprak döker. Bahar gelir yaprak açar. Lakin 103 yıllık ulu çınarın kökleri o kadar sağlamdır ki nice fırtına, tufan, alaboraya dayanır.”

“Ülke kuran bir partiden kopmak kolay değil” diyen Kahraman, görevlerin geçici olduğuna da işaret ederek, “Bizler fanileriz. Gelip geçiciyiz. Bu bir nöbet değişimi. Bugün zor koşullarda köklerine sahip çıkmayanlar yarın en küçük fırtınada yok olurlar” ifadelerini kullandı.

“GÜRGENTEPE’DE GİTMEDİĞİM MAHALLE, SEMT, SOKAK KALMADI”

Gürgentepe ile bağını anlatan Kahraman, ilçenin 23 mahallesinde vatandaşlarla yıllardır iç içe olduğunu söyledi:

“İlimizde, özellikle ilçem olan Gürgentepe’de beni tanımayan yoktur. 23 mahallede, birçok küme evlerde gitmediğim mahalle, semt, sokak kalmadı. İlçemde birçok insanın adını soyadını, mahallesini, sülalesini bilirim.”

Hayatı boyunca insanlar arasında sınıf, zümre, grup veya etnik köken ayrımı yapmadığını ifade eden Kahraman, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini belirtti.

“TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUCAKLAYACAĞIM”

Kendisini “Halil İbrahim sofrasını paylaşan, Mevlana yolunda engin olmaya çalışan” biri olarak tanımlayan Kahraman, “Yetmiş üç millete bir nazarla bakan bir anlayışla yoluma devam edeceğim” dedi.

Açıklamasının değerlendirilirken tamamının okunmasını isteyen Kahraman şöyle devam etti:

“Yaradan’dan gayrı herkesin eksiği, kusuru olur elbette. Biz bir yola çıkıyoruz. İlerleyen zamanlarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz sağduyulu ve sabırlı olmanızı rica ediyorum.”

Hayatı boyunca kimseyi incitecek bir yazı yazmadığını ve hakaret etmediğini belirten Kahraman, kendisine yönelik değerlendirmelerde de aynı hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Cemal Kahraman açıklamasını, “Bana tevdi edilen görevi en iyi şekilde, toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla yapacağıma sizlere söz veriyorum. Herkesi en kalbi duygularla selamlıyor, hürmetlerimi iletiyorum” sözleriyle tamamladı.