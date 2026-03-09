CHP, bu haftaki grup toplantısını, seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin tutuklu olduğu 402 sanıklı İBB Davası'nın görüldüğü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nın bulunduğu Silivri'de yapma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi X hesabından gerçekleştirilen duyuruda, CHP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) haftalık düzenlenen Grup Toplantısı'nın, bu hafta İBB Davası'nın başlamasıyla Silivri'de yapılacağı ifade edildi.

Grup Toplantısı, yarın (10 Mart) saat 13.30'da CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.