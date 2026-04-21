TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri için toplandı.

Görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ERKEN SEÇİMDEN KAÇIYORSUNUZ'

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin konuştu. Günaydın,

"Şu saatte, başka bir okulumuzda bıçakla dolananların, pompalıyla dolananların, 9 milimetrelik tabancalarına şarjör takanların olmadığından emin miyiz? Maalesef emin değiliz. Yusuf Tekin'in durduğu her gün, durduğu her saniye vatan için, millet için kayıp yıllardır, ihanet yıllarıdır. Ancak mesele Yusuf Tekin meselesi değil, mesele iktidarınızın meselesidir. Erken seçimden kaçıyorsunuz, vatandaşın yüzde 68'i istiyor. Getirin, ara seçim için istifa eden milletvekillerinin istifasını kabul edeceğinizi söyleyin, bu gruptan 55 milletvekili istifasını basacak ve halk sizin boyunuzu ölçecek, boyunuzun ölçüsünü verecek kaçamayacaksınız, sonunda yakalanacaksınız" diye konuştu.

'2 TRİLYON 770 MİLYAR TL'Yİ FAİZE YATIRMIYOR MUSUNUZ?'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

"Bakın, kaç tane önerge vermişiz? Burada önergeler, önergeler. Atasım geliyor bunları, atasım. Ne yapmışız size? Yalnızca Aralıkta, bütçe görüşmelerinde 75 bin hemşire -okul sağlığıyla alakalı- 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi verelim okullara demişiz, hesap etmişiz maliyetini, 224,6 milyar TL. Öğretmenlere bir maaş ikramiye verelim demişiz, 156 milyar lira. Öğrencilere bir kap sıcak öğle yemeği verelim demişiz, 252 milyar lira. 100 bin öğretmen atayalım demişiz, bunların toplamı 633 milyar lira. Ne demişsiniz? 'Cık, olmaz' Sebep ne? 'Para yok.' Öyle mi? Bunların toplamı 633 milyar TL beyler. Siz 2 trilyon 770 milyar lirayı bu sene faize yatırmıyor musunuz?"