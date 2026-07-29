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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, il genel meclisi üyesi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte parti üyeliğinden ve görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Cengiz Şen tarafından yapılan yazılı açıklamada, örgütün iradesini yok sayan ve demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını ifade ettikleri anlayışı kabul etmediklerini belirterek, alınan kararın ortak vicdanın, ortak aklın ve örgütün ortak iradesinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bugünden itibaren siyasi mücadelelerini Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdürecekleri belirtilirken, "Bu bir veda değildir. Bu bir vazgeçiş değildir. Bu, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz inançla çıktığımız yeni bir başlangıç, güçlü bir değişim ve iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır." ifadelerine yer verildi.

Şen, bugüne kadar birlikte mücadele ettikleri parti üyelerine, yol arkadaşlarına ve kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, adalet, demokrasi ve halkın iktidarı mücadelesini Yeni Parti çatısı altında sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yazılı açıklama, "Yolumuz açık, inancımız tam, hedefimiz iktidardır." sözleriyle sona erdi.