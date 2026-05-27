CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada 21 Mayıs 2026 Perşembe günü "tedbirli mutlak butlan" kararı çıktı.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

24 Mayıs 2026 Pazar günü ise CHP Genel Merkezi’ne gelen CHP’li vekiller, Parti Meclisi üyeleri ve eski yöneticiler görüşmek yapmak istedi. Ancak CHP Genel Merkezi’ne alınmadılar.

Bunun üzerine polis devreye girdi ve Özgür Özel’e CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmasına yönelik tebligat ulaştırıldı. Yaşanan arbedenin ardından CHP Genel Merkezi boşaltıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi için artık yeni bir süreç başlarken CHP Genel Başkanlığı makamını yeniden eline alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk hamlesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu hem genel başkanlık makamında hem de tüm CHP Genel Merkezi’nde böcek yani dinleme cihazı taraması yapılmasını istedi.

PEKİ, NEDEN İLK İŞ BUNA BAKILDI?

Hafızaları tazelemek, yanıt için yeterli olabilir.

Yıl, 2008.

CHP, Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu’nun genel merkezin 10. katındaki odasında "Dinleme cihazı" bulundu.

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, bulunan dinleme cihazı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İki gün önce Algan Bey’in masasında bir aparat bulduk. Aparatla ilgili bilgisine başvurduğumuz uzmanlar, bize ‘Bu bir dinleme cihazı’ bilgisi verdi. Verilen bilginin ardından tüm odalarda ‘böcek’ araması yaptık" dedi.

2009 yılında CHP Genel Merkezi böcek konusunda tedirgin geçirdi ancak yapılan rutin aramalarda bir daha böcek bulunmadı.

CHP Genel Merkezi değil ancak CHP’nin Meclis’teki odalarına bakalım.

Yıl, 2015.

Bu kez Özgür Özel’in makam odasından böcek çıktı!

Özgür Özel’in Grup Başkanvekilliği görevine yeni getirildiği dönemdi.

Özel’in makam odasındaki elektrik prizinde daha önce aktif olduğu anlaşılan bir sinyal yakalandı ve böcek tespit edilmişti.

Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in odasına yerleşen eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın odasında da “böcek” çıkmıştı.

Ve gelelim en yakın tarihte bulunan dinleme cihazına…



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 2024 yılında makamında ve belediye binasında dinleme cihazı ve kamera olduğu yönünde çok sayıda ihbar aldığını söyledi.

İnceleme yaptıran Köksal, savcılığın hazırladığı müzekkere sorularına 29 Nisan 2024’te verdiği yanıtta gizli kayıt cihazlarının tutanak ve rapor tutulmadan görülür görülmez imha edildiğini belirtti.