Mutlak Butlan kararı ile yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00 sıralarında genel merkez binasına giderek geniş katılımlı bir "halk buluşması" programına katılacak.

Kurultay tartışmalarıyla gündem olan CHP'nin yeni yol haritasının ne olacağı merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu’nun, bu kritik buluşmada yapacağı açıklamalar yeni dönemin ip uçları olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI YENİDEN CHP GENEL MERKEZİ'NE ASILDI

Öte yandan yarın yapılacak miting ile ilgili Kılıçdaroğlu ve ekibinin hazırlıkları devam ediyor. Yapılacak miting öncesi CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları asıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE OTOBÜS ÜZERİNDEN HALKA SESLENECEK



Aynı gün ve aynı saatte de Özgür Özel, Güvenpark'ta bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı binasını ziyaret edecek. Özel, burada organize edilen program kapsamında partililerle bayramlaşarak otobüs üzerinden halka seslenecek. Özel'in buradaki bayramlaşma mesaisi ardından açıklamada bulunması bekleniyor.