TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin hafta sonu yapmayı planladığı mitingi iptal etmek için resmi başvuruda bulunduğunu öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNDEN VALİLİK VE EMNİYETE RESMİ BAŞVURU İDDİASI

Kılıçdaroğlu ve ekibinin, Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting düzenleme girişimini kesin bir dille reddettiği, genel merkezin izni olmadan organize edilen bu buluşmanın parti tüzüğüne ve hiyerarşisine aykırı olduğunu belirttiği, Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Fatih Atik, genel merkezin, "Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler, buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz" diyerek resmi başvuruda bulunduğunu iddia etti.

Atik, “Yarın Ankara’da 1 tane miting yapılacak. Çünkü 1 tane genel başkan var. Özgür Özel ve arkadaşları miting düzenleyemez" sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU TARAFI İDDİALARI YALANLADI

Kılıçdaroğlu tarafından ise ortaya atılan iddialar kesin bir dille yalanlandı.

Yapılan açıklamada,

"CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur.

Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır.

Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.