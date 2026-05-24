İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde süren hareketlilik gece yarısında arttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik "tahliye" talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve vatandaşlar Genel Merkez'e çağrıldı.

Sabah saatleri itibarıyla Genel Merkez önündeki kalabalık artıyor.

Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekilmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN PARTİLİLER İLE NÖBET TUTANLAR ARASINDA ARBADE

Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında arbade yaşandı.

Bir süre sonra aynı grup, aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ile yine Genel Merkez önüne yürüdü ve Genel Merkeze girmeye çalıştı.

Genel Merkez'e giriş kapısının kilitli olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yakın partililer kapı önünde bekliyor.

Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve yakın vekillerin içeriye girmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi'nde kalabalık bekleyiş sürüyor. Ekibin, tahliye talebini tebliğ etmesi bekleniyor.

"KAYYIMA DARBEYE GEÇİT YOK"

CHP Genel Merkezi'ne Çevik Kuvvet sevk edildi ve Genel Merkezin önündeki sokak trafiğe kapatıldı. Bu sırada CHP Genel Merkezi'nin dış kapısına "Kayyıma darbeye geçit yok" sloganı asıldı.

Genel Merkez bahçesinden ise "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı. Bu sırada Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri, kapıların kilitlenmesi nedeniyle demir parmaklıkları tırmanarak Genel Merkez'e girdi.

MURAT EMİR: RESMİ OLARAK GELEN BİR TEBLİGAT YOK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada "Bize somut olarak gelen, resmi olarak gelen bir tebligat yok, duyumlarımız var" dedi.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ GERİ ÇEKİLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan eski milletvekilli Müslim Sarı, Genel Merkez'deki yetkililerle irtibat kuramadıkları nedeniyle geri çekileceklerini açıkladı. Sarı, "Bir uzlaşı olmadı. Biz artık çekiliyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm... Sadece arkadaşlarımızla oturalım konuşalım noktasındaydık. Ama bunu sağlayamadık. Bu aşamadan sonra biz buradan çekiliyoruz" dedi.