Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak asgari ücret açlık sınırının altında açıkladın. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklanırken Türk -İş'in açıkladığı açlık sınırı ise 29 bin 828 lira...

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre asgari ücrete yapılan zam tepki çekerken CHP Kadıköy Gençlik Kolları protesto eylemi düzenledi. Eylemde "genel grev, genel direniş" çağrısı yapıldı. Eylem bitiminde CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisini gözaltına aldı.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi genç, bu gece mevcutlu olarak İskele Karakolu'nda tutulacak yarın Anadolu Adliyesi’ne çıkarılacak.