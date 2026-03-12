Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli noktalara asılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldığı öne sürülen afişler ilçede tartışmalara sebebiyet verdi. Afişlerin asılmasından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı ve CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç gözaltına alındı.

Öte yandan ilçe yönetiminde bulunduğu öğrenilen Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. isimli kişiler de “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan dört kişinin işlemlerinden sonra savcılığa sevk edilmelerinin beklendiğinin altı çizildi.

Yaşananlara tepki gösteren CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündoğdu, sürecin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının yanında olduklarını belirtti.

Gündoğdu açıklamasında, eleştiri ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Hukuk birimlerimiz süreci titizlikle takip etmektedir. Bağımsız yargı organlarının hukukun üstünlüğü çerçevesinde görevlerini yerine getireceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hiçbir baskı biz gençleri inandığımız yoldan döndüremez. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu partimize ve değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

"ŞU ANDA NEZARETTE TUTULUYORLAR VE YARIN SAVCILIK İFADESİNE ÇIKACAKLAR"

CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen de hem ilçe başkanı hem avukat hem de gözaltına alınan Mustafa Kemal Koç’un avukatı olarak konuştuğunu ifade etti.

Ökmen, söz konusu pankartlarda hakaret içeriği bulunmadığını belirterek, pankartlarda bulunan ifadelerin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalardan alındığını söyledi.

Pankartların siyasi bir görevin gereği olarak halka bilgi vermek amacıyla asıldığını ifade eden Ökmen, “Burada mala zarar verme yoktur, Cumhurbaşkanına hakaret yoktur, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret yoktur. Buna rağmen bugün hem yönetim kurulu üyeleri hem de gençlik kolları başkanımız gözaltına alınmıştır. Şu anda nezarette tutuluyorlar ve yarın savcılık ifadesine çıkacaklar. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Bir basın mensubunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da şikayetçi olduğu yönündeki iddiaları sorması üzerine Ökmen, söz konusu suçların resen soruşturulan suçlar olduğunu belirterek, “Özlem Hanım burada kendi söylemlerini mi şikayet etmiş, kendi fotoğrafını mı şikayet etmiş, neyi şikayet etmiş? Bunu biz de merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.